RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Kırgızistan-Tacikistan çatışması! İşte bölgede yaşananlar ve son fotoğraflar

Son dakika haberleri... Kırgızistan-Tacikistan çatışması! nasıl başladı? Kırgızistan-Tacikistan arasında ne sorun var? Bu sorular son 3-4 gündür en çok aranan sorulardan. Dünyanın gözü de geçtiğimiz perşembe gününden bu yana Orta Asya'da Kırgızistan ile Tacikistan arasında yaşanan çatışmalar dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan "Golovnoy" adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan'da yaşanan gerginlik, 29 Nisan'da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmiş, iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü. 10 saat süren çatışmada birçok ev ve iş yeri zarar görürken insanlar da evlerini terk etmeye başladı. İşte sınırın Kırgızistan tarafından manzalar...

03.05.2021 09:51 - Son Güncelleme: 03.05.2021 09:51
SON DAKİKA: Kırgızistan-Tacikistan çatışması! İşte bölgede yaşananlar ve son fotoğraflar

Kırgızistan ile Tacikistan arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi. Yetkililer yüzlerce kişinin yaralandığını ve çok sayıda evin yıkıldığını açıkladı.

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SON DAKİKA: Kırgızistan-Tacikistan çatışması! İşte bölgede yaşananlar ve son fotoğraflar

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ülkede 34 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken Tacikistan ise 12 kişinin öldüğünü belirtti.

SON DAKİKA: Kırgızistan-Tacikistan çatışması! İşte bölgede yaşananlar ve son fotoğraflar

Aralarında okullar, mağazalar, polis karakolları ve kontrol noktalarının da olduğu 100'den fazla yapı hasar gördü.

SON DAKİKA: Kırgızistan-Tacikistan çatışması! İşte bölgede yaşananlar ve son fotoğraflar

BBC'nin çektiği görüntüler, çatışmaların Kırgızistan tarafında yarattığı yıkımın boyutlarını ortaya koydu.

SON DAKİKA: Kırgızistan-Tacikistan çatışması! İşte bölgede yaşananlar ve son fotoğraflar

Çarşamba günü Kırgızistan'ın Batken bölgesinde başlayan çatışmalar nedeniyle 10 binden fazla kişinin de tahliye edildiği belirtiliyor.