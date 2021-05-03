SON DAKİKA: Kırgızistan-Tacikistan çatışması! İşte bölgede yaşananlar ve son fotoğraflar
Son dakika haberleri... Kırgızistan-Tacikistan çatışması! nasıl başladı? Kırgızistan-Tacikistan arasında ne sorun var? Bu sorular son 3-4 gündür en çok aranan sorulardan. Dünyanın gözü de geçtiğimiz perşembe gününden bu yana Orta Asya'da Kırgızistan ile Tacikistan arasında yaşanan çatışmalar dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan "Golovnoy" adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan'da yaşanan gerginlik, 29 Nisan'da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmiş, iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü. 10 saat süren çatışmada birçok ev ve iş yeri zarar görürken insanlar da evlerini terk etmeye başladı. İşte sınırın Kırgızistan tarafından manzalar...
03.05.2021 09:51
- Son Güncelleme: 03.05.2021 09:51