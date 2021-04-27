RAMAZAN İMSAKİYE
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Dünya Karadeniz'e kilitlenmişken İngiltere'den dev Akdeniz hamlesi! Saldırı grubu giriş yapıyor! Savaş gemisi, denizaltısavar...

Dünya Karadeniz'deki gerilimi konuşurken İngiltere'nin Akdeniz hamlesi şoke etti. İngiltere Savunma Bakanlığı, Pazartesi günü en büyük donanma filosunun Mayıs ayında Pasifik Okyanusu'na açılacağını ve uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in saldırı grubuna liderlik edeceğini resmen açıkladı. İngiltere'nin iki uçak gemisinden biri olan Queen Elizabeth'in başını çekeceği donanma gücünde ikisi denizaltı savar olmak üzere dört savaş gemisi, bir denizaltı ve iki yardımcı geminin bulunacağını bildirdi. Akdeniz'den geçecek filonun rotası fay hatlarını yerinden oynatabilir. İşte detaylar…

27.04.2021 10:06 - Son Güncelleme: 27.04.2021 10:06
Dünya Karadeniz'e kilitlenmişken İngiltere'den dev Akdeniz hamlesi! Saldırı grubu giriş yapıyor! Savaş gemisi, denizaltısavar...

İngiltere yıllar sonra oyuna dönüyor, Karadeniz'e Mayıs ayında iki savaş gemisi göndermeye hazırlanan Londra yönetiminin yeni hamlesi dünya çapında büyük yankı buldu.

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Dünya Karadeniz'e kilitlenmişken İngiltere'den dev Akdeniz hamlesi! Saldırı grubu giriş yapıyor! Savaş gemisi, denizaltısavar...

İngiltere Savunma Bakanlığı, Pazartesi günü en büyük donanma filosunun Mayıs ayında Pasifik Okyanusu'na açılacağını ve uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in saldırı grubuna liderlik edeceğini resmen açıkladı.

Dünya Karadeniz'e kilitlenmişken İngiltere'den dev Akdeniz hamlesi! Saldırı grubu giriş yapıyor! Savaş gemisi, denizaltısavar...

Savunma Bakanı Ben Wallace, uçak gemisi taarruz grubunun (CSG) Pasifik'e açılmasıyla Küresel Britanya bayrağının tekrar dalgalanacağını ve gücünü göstereceğini söyledi.

Dünya Karadeniz'e kilitlenmişken İngiltere'den dev Akdeniz hamlesi! Saldırı grubu giriş yapıyor! Savaş gemisi, denizaltısavar...

Birleşik Krallık'ın geri çekilmediğini belirten Bakan Wallace, ancak 21. yüzyıldaki uluslararası sistemin biçimlenmesinde donanma faaliyetlerinin aktif şekilde rol alacağını ifade etti.

Dünya Karadeniz'e kilitlenmişken İngiltere'den dev Akdeniz hamlesi! Saldırı grubu giriş yapıyor! Savaş gemisi, denizaltısavar...

CNN International, İngiltere'nin iki uçak gemisinden biri olan Queen Elizabeth'in başını çekeceği donanma gücünde ikisi denizaltı savar olmak üzere dört savaş gemisi, bir denizaltı ve iki yardımcı geminin bulunacağını bildiriyor.