Dünya Karadeniz'e kilitlenmişken İngiltere'den dev Akdeniz hamlesi! Saldırı grubu giriş yapıyor! Savaş gemisi, denizaltısavar...
Dünya Karadeniz'deki gerilimi konuşurken İngiltere'nin Akdeniz hamlesi şoke etti. İngiltere Savunma Bakanlığı, Pazartesi günü en büyük donanma filosunun Mayıs ayında Pasifik Okyanusu'na açılacağını ve uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in saldırı grubuna liderlik edeceğini resmen açıkladı. İngiltere'nin iki uçak gemisinden biri olan Queen Elizabeth'in başını çekeceği donanma gücünde ikisi denizaltı savar olmak üzere dört savaş gemisi, bir denizaltı ve iki yardımcı geminin bulunacağını bildirdi. Akdeniz'den geçecek filonun rotası fay hatlarını yerinden oynatabilir. İşte detaylar…
27.04.2021 10:06
- Son Güncelleme: 27.04.2021 10:06