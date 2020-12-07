Dünya bunu konuşuyor! Bill Gates'in koronavirüs teorilerinin sır perdesi aralanıyor! Salgın çıkmadan yıllar önce BioNTech'e...

ÖNLEM ALMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Olası bir virüsün kaynağının ebola gibi doğal bir salgın da ya da bir biyoterörizmden kaynaklı bir virüs olabileceğini söyleyen Gates," Öncelikle yoksul ülkelerde güçlü bir sağlık sistemine kurulmasına ihtiyacımız var. Tıbbi ekiplerle, eğitimli ve yardıma hazır bir sürü insana ordunun birliğine ihtiyacımız var. Simülasyonlar yapmamız gerekiyor. Savaş oyunları değil bakteri oyunları. Böylece hangi alanda zayıf olduğumuzu anlarız" şeklinde önerilerde bulunmuş.

Milliyet'te yer alan habere göre, Açıkçası Bill Gates'in bu açıklamalarının ışığında ne kadar haklı olduğu yorumunu yapabiliriz. Salgının ilk aylarında bu güne dek ülkelerin sağlık sistemlerinin oldukça ciddi hasarlar aldığını ve zorlandığı gördük. Böylesine bir güvenlik tehdidinin varlığını farkında olsak da hazırlıksız yakalandığımız gerçeğini hiçbir güç şuan için değiştiremiyor.