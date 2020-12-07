Dünya bunu konuşuyor! Bill Gates'in koronavirüs teorilerinin sır perdesi aralanıyor! Salgın çıkmadan yıllar önce BioNTech'e...
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 70 milyonu aşkın kişiye bulaşan, yüzbinlerce kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs ile aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında yapılan çalışmaların ardından koronavirüsü durduracak aşılar bulundu. Şuan deneme sürecinde. Salgın döneminde Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in komplo teorileri çok konuşulmuştu. Peki neden her komplo teorisinin ardından Bill Gates çıkıyor? Sır perdesi aralanıyor mu? Bill Gates ile BioNTech arasında nasıl bir ilişki var? İşte detaylar…
BİLL GATES'TEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA
5 yıl kadar önce gerçekleştirdiği bir Tedx konuşmasında oldukça ciddi cümleler kuran Bill Gates haklı çıkmışa benziyor. Peki neydi bu açıklama? Bill Gates "Önümüzdeki 10 yılda eğer bir şey 10 milyondan fazla insanın hayatına son verirse bu bir savaştan çok, yüksek derecede hızlı yayılan bir virüs olur. Füzeler değil, mikroplar olur. Bunun bir nedeni de nükleer caydırıcı silahlara büyük yatırım yapmış olmamız. Salgın hastalıkları durdurmak için ise çok az yatırım yaptık. Bir sonraki salgın için hazır değiliz" yorumunda bulunmuş Bill Gates'in bu açıklamaları elbette oldukça tesadüfi fakat yine de kurulmuş bir oyunun içinde olup olmadığımız konusunda net bir yorum yapmak mümkün değil. Çünkü dünyadaki gelişmeleri ve ülkelerin politikaları hakkında minimum miktarda bilgiye sahip herhangi biri de bu durumu öngörebilir.
ÖNLEM ALMAYA İHTİYACIMIZ VAR
Olası bir virüsün kaynağının ebola gibi doğal bir salgın da ya da bir biyoterörizmden kaynaklı bir virüs olabileceğini söyleyen Gates," Öncelikle yoksul ülkelerde güçlü bir sağlık sistemine kurulmasına ihtiyacımız var. Tıbbi ekiplerle, eğitimli ve yardıma hazır bir sürü insana ordunun birliğine ihtiyacımız var. Simülasyonlar yapmamız gerekiyor. Savaş oyunları değil bakteri oyunları. Böylece hangi alanda zayıf olduğumuzu anlarız" şeklinde önerilerde bulunmuş.
Milliyet'te yer alan habere göre, Açıkçası Bill Gates'in bu açıklamalarının ışığında ne kadar haklı olduğu yorumunu yapabiliriz. Salgının ilk aylarında bu güne dek ülkelerin sağlık sistemlerinin oldukça ciddi hasarlar aldığını ve zorlandığı gördük. Böylesine bir güvenlik tehdidinin varlığını farkında olsak da hazırlıksız yakalandığımız gerçeğini hiçbir güç şuan için değiştiremiyor.
BİLL GATES NEDEN İDDİALARIN ODAK NOKTASI?
Salgının ilk gününden itibaren dönem dönem aşı çalışmalarına yaptığı bağışlarla dönem dönem çarpıcı açıklamaları ile Bill Gates bir şekilde işin içindeydi.
Geçtiğimiz günlerde Bill Gates'in, insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia edildi. Açıkçası öyle bir dönemdeyiz ki insan herkesten her şeyi bekliyor fakat yine de kanıtlarla konuşmak gerekiyor. Bill Gates için bulunan aşıyı genetik kodların değiştirilmesinde kullanacağını ve böylece milyonlarca kişinin bedenine mikroçipler yerleştirme planı olduğu söyleniyor.
İDDİALARA YANIT GECİKMEDİ
Bill Gates'in genetik kodlar üzerinde oynayacağı ve aşı olan herkesin vücuduna mikroçip yerleştireceği iddiarına Bill ve Melinda Gates Vakfı cevap verdi ve iddiaları yalanladı. Bilim insanları da iddialara dahil oldu ve Ana Jaklenec, 'bu teknolojinin, insanların izlenmesini ya da kişisel bilgilerine ulaşılmasını sağlamayacağını, bu tür bilgilerin bir veritabanına kaydedilmeyeceğini' belirtiyor. Bu iddialarla ilgili yalanlamalar yapılmış olsa da açıkçası iddiaları tam anlamıyla çürütecek bir cevap geldiğini söylemek mümkün değil.
ANKETLER NE DİYOR?
Bill Gates virüsü kendi lehine kullanacağı iddialarını her ne kadar yalanlasa da dünyanın birçok bölgesinde bu komplo teorisine inananlar var. ABD'de de bu iddilara ilişkin minik bir anket yapılmış. Bu ankete göre, Amerikalıların yüzde 28'inin, Bill Gates'in aşı vasıtasıyla insanlara mikroçip yerleştirmek istediğine inandığı ortaya çıktı. Özellikle cumhuriyetçiler arasında buna inananların oranı ise yüzde 44 olarak belirlendi. Açıkçası oranlar azımsanamayacak kadar yüksek. Böylesine bir durum karşısında daha güçlü argumanlarla cevap verilmeli diye düşünüyorum.