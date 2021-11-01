Hilaria Baldwin gazetecilere çıkıştı Alec Baldwin susturmaya çalıştı! Çok konuşulacak görüntüler ilk kez yayınlandı
Rust filmi setinde Halyna Hutchins'in kazayla ölümüne neden olan Alec Baldwin önceki gün ilk kez kameralar karşısında açıklama yapmıştı. Açıklama anının görüntüleri dün yayınlandı. Görüntülere Hilaria Baldwin'in gerginliği, sürekli araya girerek gazetecilere çıkışması ve Alec Baldwin'in de eşini susturmaya çalışması damga vurdu. Öte yandan Hilaria Baldwin, açıklama anında gazetecileri, kendi telefonuyla görüntüledi.
Rust filmi setindeki ölümlü kazanın ardından Alec Baldwin, eşi Hilaria Baldwin ile birlikte ABD'nin Vermont eyaletindeki Manchester şehrinde ilk kez kameralar karşısına geçerek konuştu. Açıklamanın içeriği önceki gün ABD basınında yer alırken, konuşma görüntüsü dün yayınlandı.
63 yaşındaki oyuncu Alec Baldwin, elindeki kurusıkı silahtaki gerçek mermiyle, filmin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kazara öldürmesinin ardından, ilk açıklamasında eşi nedeniyle gerginlik yaşadı.
"TRİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEK OLDU"
Alec Baldwin, konuşmasında, olayla ilgili soruşturma devam ettiği için konuşma yasağı olduğunu belirtirken, Halyna Hutchins için "O benim arkadaşımdı. Rust'ın ilk çekim günü New Mexico'da birlikte yemek yedik" ifadesini kullandı.