Hilaria Baldwin gazetecilere çıkıştı Alec Baldwin susturmaya çalıştı! Çok konuşulacak görüntüler ilk kez yayınlandı

"TRİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEK OLDU"

Alec Baldwin, konuşmasında, olayla ilgili soruşturma devam ettiği için konuşma yasağı olduğunu belirtirken, Halyna Hutchins için "O benim arkadaşımdı. Rust'ın ilk çekim günü New Mexico'da birlikte yemek yedik" ifadesini kullandı.