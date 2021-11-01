Vav TV İzle
Haberler Dünya Hilaria Baldwin gazetecilere çıkıştı Alec Baldwin susturmaya çalıştı! Çok konuşulacak görüntüler ilk kez yayınlandı

Hilaria Baldwin gazetecilere çıkıştı Alec Baldwin susturmaya çalıştı! Çok konuşulacak görüntüler ilk kez yayınlandı

Rust filmi setinde Halyna Hutchins'in kazayla ölümüne neden olan Alec Baldwin önceki gün ilk kez kameralar karşısında açıklama yapmıştı. Açıklama anının görüntüleri dün yayınlandı. Görüntülere Hilaria Baldwin'in gerginliği, sürekli araya girerek gazetecilere çıkışması ve Alec Baldwin'in de eşini susturmaya çalışması damga vurdu. Öte yandan Hilaria Baldwin, açıklama anında gazetecileri, kendi telefonuyla görüntüledi.

01.11.2021 13:10 - Son Güncelleme: 01.11.2021 14:07
Hilaria Baldwin gazetecilere çıkıştı Alec Baldwin susturmaya çalıştı! Çok konuşulacak görüntüler ilk kez yayınlandı

Rust filmi setindeki ölümlü kazanın ardından Alec Baldwin, eşi Hilaria Baldwin ile birlikte ABD'nin Vermont eyaletindeki Manchester şehrinde ilk kez kameralar karşısına geçerek konuştu. Açıklamanın içeriği önceki gün ABD basınında yer alırken, konuşma görüntüsü dün yayınlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hilaria Baldwin gazetecilere çıkıştı Alec Baldwin susturmaya çalıştı! Çok konuşulacak görüntüler ilk kez yayınlandı

63 yaşındaki oyuncu Alec Baldwin, elindeki kurusıkı silahtaki gerçek mermiyle, filmin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kazara öldürmesinin ardından, ilk açıklamasında eşi nedeniyle gerginlik yaşadı.

Hilaria Baldwin gazetecilere çıkıştı Alec Baldwin susturmaya çalıştı! Çok konuşulacak görüntüler ilk kez yayınlandı

Kendisini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere yol kenarında aracından inen Baldwin konuşurken, eşinin araya girmesi dikkat çekti.

Hilaria Baldwin gazetecilere çıkıştı Alec Baldwin susturmaya çalıştı! Çok konuşulacak görüntüler ilk kez yayınlandı

Hilaria Baldwin, açıklama anında gazetecileri, kendi telefonuyla görüntüledi.

Hilaria Baldwin gazetecilere çıkıştı Alec Baldwin susturmaya çalıştı! Çok konuşulacak görüntüler ilk kez yayınlandı

"TRİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEK OLDU"
Alec Baldwin, konuşmasında, olayla ilgili soruşturma devam ettiği için konuşma yasağı olduğunu belirtirken, Halyna Hutchins için "O benim arkadaşımdı. Rust'ın ilk çekim günü New Mexico'da birlikte yemek yedik" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA