Herkes bu sorunun yanıtını arıyor! C vitamini koronavirüse karşı koruyor mu? 12 klinik araştırdı
2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişi hayatını kaybederken milyonlarca kişi ise virüsten korunmanın yollarını arıyor. C vitaminin koronavirüse karşı etkili olduğu ile ilgili birçok açıklama bulunuyor. Konuyla ilgili 12 klinik araştırma yaptı. Bilim insanları, C vitamininin ciddi Covid-19'u önlemeye ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabileceğini ve hastanelerde standart tedavi olması gerektiğini söylerken, Çin'in Wuhan kentinde yürütülen çalışmada, C vitamininin belirti gösteren Covid-19'dan iyileşme oranını yüzde 70 artırdığı bulundu.
Dünyanın çeşitli yerlerinden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ortak klinik çalışma sonucunda C vitaminin şiddetli Covid'i önlemeye ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabileceği açıklandı.
'İYİLEŞME ORANINI YÜZDE 70 ARTIRIYOR'
Çin'in Wuhan kentinde yapılan araştırmada, C vitamininin, belirti gösteren Covid-19 enfeksiyonunun iyileşme oranını plaseboya kıyasla yüzde 70 oranında artırdığı bulundu.
Araştırmaya Yeni Zelanda Otago Üniversitesi'nden katılan bilim insanı Anitra Carr, "Daha kritik hastalar için, günde 6-24 gram doz C vitaminin damardan verilerek kullanıldığı denemeler, hastaların corona virüs ile mücadelesini artırıp hastanede kalış süresini azaltması, oksijen seviyelerini artırması gibi olumlu etkiler gösterdi" diye konuştu.
'20 ADET PORTAKALDA 1 GRAM C VİTAMİNİ VAR VE YETERLİ DEĞİL'
Araştırmacılar, yirmi adet portakalın bir gram C vitamini sağladığını, bu nedenle bunun yeterli olmayarak takviye gerektirdiğini söyledi.