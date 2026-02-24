Massachusetts'teki Mount Holyoke Koleji'nde bulunan Talcott Serası "ceset çiçeği" olarak bilinen Amorphophallus titanum'un yeniden açmasıyla ziyaretçi akınına uğradı. Nadir görülen bu bitki çürümüş et benzeri keskin kokusuyla hem şaşkınlık hem de merak uyandırdı.
Mount Holyoke Koleji'nin serasında yetiştirilen ve "Pangy" adı verilen ceset çiçeği uzun süren bir uyku döneminin ardından yeniden çiçek açtı. Bu bitki Sumatra yağmur ormanlarına özgü olup doğada oldukça seyrek görülüyor ve genellikle yıllar süren aralıklarla kısa süreliğine çiçek veriyor.
Çiçek açtığında yayılan güçlü koku çürüyen organik maddeyi andırıyor. Bu koku aslında sinekler ve böcekler gibi tozlayıcıları çekmek için evrimleşmiş doğal bir strateji.
Serayı ziyaret eden öğrenciler ve ziyaretçiler kokuyu farklı şekillerde tanımladı:
Bazı ziyaretçiler kokunun beklediklerinden daha yoğun olduğunu söylerken bazıları ise çiftlik ve gübre kokusuna benzeterek daha "tanıdık" buldu.
Kokusu kadar dikkat çeken bir diğer özellik ise çiçeğin görünümü. Tek bir çiçek gibi görünse de aslında:
Ceset çiçeği sadece nadirliğiyle değil "anı yakalama" hissiyle de büyük ilgi görüyor. Çiçek açma süresi kısa olduğu için ziyaretçiler hızlı davranmak zorunda kalıyor. Birçok kişi saatlerce yol giderek bu olaya tanıklık ediyor. Bitkinin kısa ömrü onu daha da çekici hale getiriyor.
Uzmanlara göre bu bitki yalnızca ilginç bir doğa olayı değil aynı zamanda önemli bir ekolojik örnek.Tozlayıcıları çekmek için güçlü koku üretirler ve yağmur ormanı ekosistemine özgü adaptasyonlar gösterirler. Tür çeşitliliğini anlamak için önemli bir araştırma nesnesidir. Seradaki yetkililer bu tür bitkileri "bitki müzesi" olarak tanımladıkları koleksiyonun bir parçası olarak görüyor.
Çiçeklenme sona erdikten sonra bitki yavaşça bozulur ancak yer altındaki yapısı yaşamaya devam eder ve ileride yeniden çiçek açabilir. Bu nedenle ceset çiçeği hem doğanın geçiciliğini hem de hayatta kalma stratejilerinin çeşitliliğini simgeleyen nadir bir tür olarak dikkat çekiyor.
Amorphophallus titanum (ceset çiçeği) genelde 8-10 yılda bir çiçek açar; iyi koşullarda bu süre 3-5 yıla kadar düşebilirken bazı durumlarda 10 yıldan da uzun sürebilir ve bu tamamen bitkinin büyüme şartlarına bağlıdır. Ayrıca çiçek açtığında sadece 24-48 saat boyunca açık kalır ve en güçlü, çürümüş et benzeri kokusunu genellikle ilk gece yayar.
