Neden bu kadar ilgi görüyor?

Ceset çiçeği sadece nadirliğiyle değil "anı yakalama" hissiyle de büyük ilgi görüyor. Çiçek açma süresi kısa olduğu için ziyaretçiler hızlı davranmak zorunda kalıyor. Birçok kişi saatlerce yol giderek bu olaya tanıklık ediyor. Bitkinin kısa ömrü onu daha da çekici hale getiriyor.

Bilimsel ve ekolojik önemi nedir?

Uzmanlara göre bu bitki yalnızca ilginç bir doğa olayı değil aynı zamanda önemli bir ekolojik örnek.Tozlayıcıları çekmek için güçlü koku üretirler ve yağmur ormanı ekosistemine özgü adaptasyonlar gösterirler. Tür çeşitliliğini anlamak için önemli bir araştırma nesnesidir. Seradaki yetkililer bu tür bitkileri "bitki müzesi" olarak tanımladıkları koleksiyonun bir parçası olarak görüyor.