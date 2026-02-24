Ay’da ilk hasat: Türk bilim insanları uzay koşullarında domates yetiştirdi

Domates besin değeri ve moleküler yapısının incelenebilirliği nedeniyle uzay tarımı çalışmaları için model bitki olarak seçildi. (Fotoğraf:AA)

Neden Domates Seçildi?

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Uzilday, uzayda mikro yer çekimi altında bitki yetiştirmenin kısıtlı olduğunu ancak koloniler için sürdürülebilir gıdanın şart olduğunu vurguladı. Domates, hem besin değeri hem de moleküler yapısının incelenebilirliği sayesinde uzay tarımı çalışmaları için kritik bir model oluşturuyor.