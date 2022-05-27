Her türlü şeytani planın arkasında o var! İşte karşınızda ABD'nin şeytani planlarını yürüten ve PKK/YPG'nin kadim dostu McGurk
Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilciliğini yürüten Brett McGurk, Joe Biden'ın başkan olmasıyla beraber şeytani planlar yapmak ve kadim dostu PKK/YPG'yi yüceltmek için yeniden koltuğa oturdu. Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar yürütmesi ile beraber McGurk da bu hainleri dünyaya "Silahlı Kürt hareketi" olarak göstermek için elinden geleni ardına koymuyor. 20 senedir aktif rol aldığı bölge McGurk'un doğru bildikleri yüzünden adeta kan gölüne döndü.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Başkan Joe Biden yönetiminin Rusya ile Suriye'de yapmak istediği iş birliğinde pazarlıkları yürüten isim olarak daha fazla ön plana çıkıyor.
Biden göreve başlamasından kısa süre sonra, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilciliğini yürüten McGurk'ü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğüne getirdi.
McGurk, Irak'ta etnik ve mezhep temelli bir kaosun yükselişinde ve terör örgütü DEAŞ'a uzanan sürecin hazırlandığı 5 yıllık Irak deneyiminden sonra, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK öncelikli politikalara imza attı.
Avukatlık eğitimine sahip McGurk, 2004'te kariyerinin yönünü diplomasiye çevirmesinin ardından, ilk işi Bağdat Büyükelçisi John Negroponte'ye Irak Anayasası'nın yazımında danışmanlık yapmak oldu.
SÜNNİLERİ DIŞLAYACAĞI SİNYALLERİNİ VERİNCE BOMBALAR PATLADI
Ülkeye 8 yıl otoriter ve mezhepçi biçimde hükmedecek Şii lider Nuri Maliki yönetimi 2006'da başladı. Maliki, Şii grupların Irak siyaseti içindeki öncü rolünü pekiştireceği ve Sünnileri dışlayacağı sinyallerini verdi. Eş zamanlı olarak, şiddet tırmandı, peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi.