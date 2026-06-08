Her şey sansürsüz: ABD ve İsrail saldırıları Tahran’daki sergide anlatıldı
İran'ın başkenti Tahran'da, İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan savaşı konu alan fotoğraf sergisi açıldı. Tahran Belediye Binası'nda ziyaretçilerini ağırlayan sergide, savaşın yıkıcı etkilerini gözler önüne seren 105 fotoğraf yer alırken, saldırılarda yaşanan acılar, kurtarma çalışmaları ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının yaşadığı hüzün karelere yansıdı. Sergi, 15 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
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