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Her şey sansürsüz: ABD ve İsrail saldırıları Tahran’daki sergide anlatıldı

İran'ın başkenti Tahran'da, İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan savaşı konu alan fotoğraf sergisi açıldı. Tahran Belediye Binası'nda ziyaretçilerini ağırlayan sergide, savaşın yıkıcı etkilerini gözler önüne seren 105 fotoğraf yer alırken, saldırılarda yaşanan acılar, kurtarma çalışmaları ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının yaşadığı hüzün karelere yansıdı. Sergi, 15 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Tahran’da Savaşın Acı Yüzü Fotoğraflarla Anlatıldı

İran'ın başkenti Tahran'da belediye binasında İran ile ABD-İsrail savaşına ilişkin fotoğraf sergisi düzenlendi.

İmam Humeyni Meydanı'nda bulunan Tahran Belediye Binası'nda, İran ile ABD ve İsrail savaşının konu alındığı fotoğraf sergisi açıldı.

105 Fotoğraf Gerçeği Gözler Önüne Serdi

Sergide yer alan 105 fotoğraf ile savaşın acı yüzü yansıtıldı.

Saldırılar sonucu yaralananlar, yıkılan binaların ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin konu alındığı sergiye, Tahran Belediyesi Meclis Başkanı Mehdi Çemran ile bazı askeri ve siyasi yetkililer katıldı.

Tahran Belediye Binasında Savaş Sergisi

Çemran burada yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail zulmünün fotoğraflanmasının bir zorunluluk olduğunu belirterek, fotoğrafların tarihi bir kanıt niteliği taşıdığını" söyledi.

Sergi 15 Haziran’a Kadar Açık Olacak

Saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarının mezarlıklardaki hüzünlü bekleyişlerine dair fotoğrafların da yer aldığı serginin 15 Haziran'a kadar açık kalacağı belirtildi.

Orta Doğu’da Tansiyon Yeniden Yükseldi

ORTA DOĞU'DA NELER OLUYOR?

İsrail ordusu dün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

Karşılıklı Füzeleşmeler

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.

Yükselen Tansiyon Sonrası Trump’tan açıklama

Trump, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna Netanyahu ile İran'la karşılıklı saldırılara ilişkin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında konuştu.

Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini belirten Trump, "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim." ifadesini kullandı.

Trump Saldırılardan Son Dakika Haberdar Edildiğini Vurguladı

ABD Başkanı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından "son dakikada" haberdar edildiğini vurgulayarak buna rağmen saldırının kapsamını sınırlandırmayı başardığını kaydetti.

5 Bölge Ülkesi İsrail’in Saldırılarını Durdurmasını İstedi

ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabalarına katılan 5 bölge ülkesinin, İsrail'in saldırılarını durdurması için kendisine baskı yaptığını belirten Trump, İranlı yetkililerin de bu sabah Washington ile temasa geçtiği bilgisini paylaştı.

Trump, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini duyurduğunu ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini de ileri sürdü.

Netanyahu ve Trump Telefonda Görüştü

Bu gelişme üzerine Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, İsrail Başbakanı'nı saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğini söyledi.

Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu ve Tahran yönetiminin de bu yönde bir istek taşıdığını dile getirdi.

Trump istedi Netanyahu Yaptı

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun, Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

İran’da Bölgesel Gerilim Nedeniyle Başlatılan Uçuş Kısıtlamaları Kaldırıldı

Öte yandan İran devlet televizyonuna göre, İran Sivil Havacılık Kurumu, ülkedeki uçuş kısıtlamalarıyla ilgili açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, güvenli koşulların sağlanması ve ilgili kurumlarla gerekli işbirliğinin sağlanmasının ardından uçuşlara yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.

Her şey sansürsüz: ABD ve İsrail Saldırıları Tahran’daki sergide anlatıldı

İsrail'in gece saatlerinde başlayan saldırılarının ardından İran'da batı hava sahasının kapatılmasının ardından ülke genelinde tüm uçuşların iptal edildiği bildirilmişti.

Her şey sansürsüz: ABD ve İsrail Saldırıları Tahran’daki sergide anlatıldı

Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.

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Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya