ABD Gizli Servisi skandalı ifşa etti! Covid yardım fonu üzerinden sahtekarlık!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında ABD geldi. ABD'de milyonlarca kişi virüsle savaşırken milyonlarca kişi ise hayatını kaybetti. ABD Gizli Servisi'nden yapılan son açıklama şok etti. ABD hükümeti tarafından Maaş Koruma Programı ve Ekonomik Yaralanma Afet Kredisi gibi programlarda verilen 3,5 trilyon doların yaklaşık 100 milyar dolarının hileli bir şekilde alındığı ortaya çıktı.
ABD Gizli Servisi, pandeminin başından beri salgının sebep olduğu ekonomik daralmaya karşı önlem olarak alınan refah ödemeleri sisteminden 100 milyar doların yasa dışı şekilde elde edildiğini açıkladı.
ABD hükümeti tarafından Maaş Koruma Programı ve Ekonomik Yaralanma Afet Kredisi programı gibi programlarda verilen 3,5 trilyon doların yaklaşık 100 milyar doları hileli bir şekilde alındığını, bu paranın ancak 2,3 milyar doları kadarına el konduğunu bildirdi. Gizli Servis, geri kalan paranın da peşinde olduklarını söyledi.
900'DEN FAZLA SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Çalınan fonlarla ilgili 900'den fazla aktif soruşturmanın açıldığını belirten Gizli Servis, salı günü Salgın Dolandırıcılığı Ulusal Kurtarma Koordinatörü olarak Özel Ajan Roy Dotson'u atadı. ABD hükümeti parayı kurtarmak için PayPal de dahil olmak üzere özel şirketlerle çalışıyor.
Dotson, CNBC'ye verdiği demeçte "insanların bu programları kişisel menfaatleri için istismar ettiğini düşünmenin utanç verici" olduğunu söyledi ve 29 yılı aşkındır yerine getirdiği görevinin son 20 yılını zorlu dolandırıcılık soruşturmalarına vermesine rağmen bu ölçekte bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadığını dile getirdi.