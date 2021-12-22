ABD Gizli Servisi skandalı ifşa etti! Covid yardım fonu üzerinden sahtekarlık!

ABD hükümeti tarafından Maaş Koruma Programı ve Ekonomik Yaralanma Afet Kredisi programı gibi programlarda verilen 3,5 trilyon doların yaklaşık 100 milyar doları hileli bir şekilde alındığını, bu paranın ancak 2,3 milyar doları kadarına el konduğunu bildirdi. Gizli Servis, geri kalan paranın da peşinde olduklarını söyledi.