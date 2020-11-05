Cephe hattında Azerbaycan ordusunun üstün başarısı! İşte o kritik noktadan çok özel kareler...

Karadan ilerleyen Azerbaycan komando ve özel kuvvet askerlerinin en büyük destekçileri ise önemli bir ateş desteği sağlayan tank ve topçular oluyor. SABAH Gazetesi, Azerbaycan ordusunun kara savaşlarında en önemli vurucu gücü olan Zırhlı Birlikler Okuluna girdi.