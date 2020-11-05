Cephe hattında Azerbaycan ordusunun üstün başarısı! İşte o kritik noktadan çok özel kareler...
Ermenistan'ın, 27 Eylül sabahı Terter Rayonu ve Füzuli Rayonu'nda sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıya Azerbaycan ordusu karşı hücuma geçerek karşılık verdi. Bu kapsamda Dağlık Karabağ bölgesinde işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, birçok kritik noktayı ele geçirdi. Azerbaycan güçleri Ermenistan ordusu hedeflerini Türkiye yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larıyla tek tek yok ederken karadan ilerleyen birlikler de Karabağ'ın en önemli şehirlerden biri olarak kabul edilen Şuşa'ya ulaşmayı başardı. Karadan ilerleyen Azerbaycan komando ve özel kuvvet askerlerinin en büyük destekçileri ise önemli bir ateş desteği sağlayan tank ve topçular oluyor. Azerbaycan ordusunun kara savaşlarında en önemli vurucu gücü olan Zırhlı Birlikler Okulundan en özel kareler haberin devamında...
05.11.2020 13:10
- Son Güncelleme: 05.11.2020 13:36
Azerbaycan Ordusunun yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgalinde bulunan Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı operasyon devam ediyor. Azerbaycan güçleri Ermenistan ordusu hedeflerini Türkiye yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larıyla tek tek yok ederken karadan ilerleyen birlikler de Karabağ'ın en önemli şehirlerden biri olarak kabul edilen Şuşa'ya ulaşmayı başardı.
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan askerler, Karabağ'daki cephe hattına gönderiliyor. Zırhlı Birlikler Okulu Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Kamil Allahverdiyev, "Ermenistan ordusuna karşı havada da karada da öndeyiz. Tankçılarımız Karabağ operasyonun en ön saflarında başarıyla mücadele ediyor" dedi.
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