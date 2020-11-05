Dünyanın gözü ABD seçimlerinde! İşte Trump ve Biden'a seçimi kazandırabilecek eyaletler!

TRUMP'A KAZANDIRACAK SENARYO

Benzer şekilde, Trump'ın da şu anda sayımda önde olduğu eyaletleri elinde tutması gerekiyor. Bu eyaletler Georgia ve Pennsylvania olarak sıralanıyor.

Trump'ın kazanmak için bu iki eyalete ek olarak, şu anda Biden'ın önde olduğu eyaletlerden en az birini de alması lazım.

Nevada'da yarış başa baş gidiyor. Trump'ın bu eyaleti kendine çevirmesi için az bir miktarda oya ihtiyacı var. Eğer seçim günü gönderilen ancak seçimden sonra ulaşan oyların beklentinin aksine kendi lehine çıkması durumunda Başkan'ın yeniden seçilme umutları da artabilir.

Arizona da Trump'a dönme ihtimali olan bir diğer eyalet. Nevada'da olduğu gibi burada da postayla kullanılan oyların sayımı yapılıyor. Bu eyalette postayla oy kullanma alışkanlığı daha yaygın ve Demokratların da bu alanda açık bir üstünlüğü yokmuş gibi görünüyor. Arizona'da iki aday arasındaki fark Nevada'ya kıyasla çok daha fazla olsa da sayım yapıldıkça sonuçlarda daha büyük bir değişim olması bekleniyor.

Wisconsin ise kesinlikle Başkan'ın istemediği bir yöne doğru ilerliyor. Her ne kadar Trump kanadı bu eyaletten umutlu olsa da rakamlar bu umudu besleyecek düzeyde değil.