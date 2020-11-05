Dünyanın gözü ABD seçimlerinde! İşte Trump ve Biden'a seçimi kazandırabilecek eyaletler!
Dünyanın gözü ABD'deki seçim sonuçlarından gelecek haberde. ABD'de başkanlık seçimleri Joe Biden ve Başkan Donald Trump arasında gidip geliyor. Wisconsin ve Michigan eyaletlerinde Biden'ın öne geçmesiyle ve sonuçların neredeyse kesinleşmesiyle tüm hesaplar yeniden değişti. Son verilere göre Pensilvanya, Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde sandıktan kimin çıktığı kesinleşmemiş durumda.
Seçimlerde Biden önde gözükse de ABD Başkanı Trump'ın yeniden seçilebileceği ilişkin senaryolar da bulunuyor. Peki seçimin kaderini belirleyecek eyaletler hangileri? Hangi kritik gelişme Trump'a, hangisi Biden'a Beyaz Saray'ı kazandırır?
İşte dünyanın merakla beklediği sorunun yanıtı.
BIDEN'A KAZANDIRACAK SENARYO
BBC'nin haberine göre Biden'ın yarışı önde götürdüğü Arizona, Nevada ve Wisconsin'de kazanması Beyaz Saray'ın da kapılarını açacak.
Bu üç eyaleti de aldığında 270 delegeye ulaşıyor.
Michigan'da Biden geride başladığı sayım sürecinde, Demokratların kalesi olarak bilinen Detroit şehrinden postayla gönderilen oyların açılmaya başlamasıyla birlikte öne geçti ve akşam saatlerinde yapılan hesaplamalarla da kazanacağı tahmin edilen eyaletler arasına eklendi.
Komşusu Wisconsin'de de başından beri eğilim Biden'ın lehine oldu. Cumhuriyetçilerin bu eyalette oyların yeniden sayılmasını talep etmesi bekleniyor.
Arizona'da postayla kullanılan oylar sayıldıkça Biden, aradaki farkı açıyor.
Nevada'da da iki aday arasındaki fark birkaç bin. Ancak, Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu seçim günü kullanılan oyların sayımı tamamlandı ve geriye Biden destekçilerinin tercih ettiği düşünülen postayla gönderilen oylar kaldı.
Şu andaki görünüm itibarıyla, Biden'ın önündeki yol Trump'a kıyasla biraz daha az sıkıntılı görünüyor.
TRUMP'A KAZANDIRACAK SENARYO
Benzer şekilde, Trump'ın da şu anda sayımda önde olduğu eyaletleri elinde tutması gerekiyor. Bu eyaletler Georgia ve Pennsylvania olarak sıralanıyor.
Trump'ın kazanmak için bu iki eyalete ek olarak, şu anda Biden'ın önde olduğu eyaletlerden en az birini de alması lazım.
Nevada'da yarış başa baş gidiyor. Trump'ın bu eyaleti kendine çevirmesi için az bir miktarda oya ihtiyacı var. Eğer seçim günü gönderilen ancak seçimden sonra ulaşan oyların beklentinin aksine kendi lehine çıkması durumunda Başkan'ın yeniden seçilme umutları da artabilir.
Arizona da Trump'a dönme ihtimali olan bir diğer eyalet. Nevada'da olduğu gibi burada da postayla kullanılan oyların sayımı yapılıyor. Bu eyalette postayla oy kullanma alışkanlığı daha yaygın ve Demokratların da bu alanda açık bir üstünlüğü yokmuş gibi görünüyor. Arizona'da iki aday arasındaki fark Nevada'ya kıyasla çok daha fazla olsa da sayım yapıldıkça sonuçlarda daha büyük bir değişim olması bekleniyor.
Wisconsin ise kesinlikle Başkan'ın istemediği bir yöne doğru ilerliyor. Her ne kadar Trump kanadı bu eyaletten umutlu olsa da rakamlar bu umudu besleyecek düzeyde değil.
İki aday da seçimden kendisinin galip geleceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Demokratları oy çalmakla suçlayıp sayımın durdurulması için mahkemeye başvuracaklarını söylemişt.
Joe Biden ise, "Seçimin kazananı biz olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Seçimin sonucunu kritik eyaletlerden hangi adayların çıkacağına bağlı.
İşte NTV'de yer alan habere göre 2020 ABD seçiminin kaderine etki eden eyaletler ve son durum;
WISCONSIN
Seçimin kaderini değiştiren eyaletlerin başında Wisconsin geliyor. ABD Başkanı Trump ve cumhuriyetçiler sandıklar ilk açıldığı andan itibaren eyaleti önde götürüyordu. TSİ dün öğle saatlerinde mektupla kullanılan oyların açılmasıyla Joe Biden liderliği aldı.
Eyaletin şu anda Demokratların rengi olarak kabul edilen maviye döndüğü kesin gibi. Sandıkların yüzde 99'u açıldı ve Biden 1 milyon 630 bin oy aldı. ABD Başkanı Trump ise 1 milyon 610 bin oyda kaldı. Yani ülkeyi dört yıl yönetecek başkanın belirlenmesi aradaki 20 bin oyluk farka bağlı.