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Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Rusya mı Ukrayna mı?

Karadeniz'de aylardır devam eden gerilim sonunda askeri müdahaleye dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri müdahalenin başladığını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından, iki ülkenin askeri kapasiteleri gündeme geldi. Peki hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte detaylar...

24.02.2022 09:00 - Son Güncelleme: 24.02.2022 09:01
Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Rusya mı Ukrayna mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

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Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Rusya mı Ukrayna mı?

Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.

Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Rusya mı Ukrayna mı?

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim.

Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Rusya mı Ukrayna mı?

Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır.

Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Rusya mı Ukrayna mı?

Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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