Hangi ülkenin ordusu daha güçlü? Rusya mı Ukrayna mı?
Karadeniz'de aylardır devam eden gerilim sonunda askeri müdahaleye dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri müdahalenin başladığını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından, iki ülkenin askeri kapasiteleri gündeme geldi. Peki hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte detaylar...
24.02.2022 09:00 - Son Güncelleme: 24.02.2022 09:01
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.