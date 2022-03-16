CHP’li Merdan Yanardağ Bayraktar SİHA’lara ’oyuncak’ derken Financial Times SİHA’ları analiz etmek için tam sayfa ayırdı

Konuyla ilgili olarak Baykar Savunma Teknik Lideri Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS – İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar KIZILELMA Yolda geliyor, takipte kalın…" ifadelerine yer verildi.