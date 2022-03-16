CHP'li Merdan Yanardağ Bayraktar SİHA'lara 'oyuncak' derken Financial Times SİHA'ları analiz etmek için tam sayfa ayırdı
CHP yandaşı TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde ekranlarda Bayraktar SİHA'lar için 'oyuncak, bunlar planör' gibi ifadeler kullanarak küçümsemeye çalışmıştı. Ancak dünya SİHA'ların farkında İngiltere merkezli Financial Times gazetesi Bayraktar SİHA'lara tam sayfa ayırdı. İşte o analiz...
Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, kendini birçok alandaki operasyonlarda kanıtlamasının ardından çeşitli ülkeler tarafından satın alındı. Bayraktar TB2'yi satın alan ülkeler arasında Ukrayna da bulunuyor. Ukrayna ordusu, Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşta, diğer teçhizatlarının yanı sıra söz konusu SİHA'ları da kullanıyor.
İNGİLTERE BASININDA GÜNDEM BAYRAKTAR TB2
SİHA'ların özelliklerini paylaşan Financial Times gazetesi, "Moskova'nın yıldırım hızıyla ilerleyememesi, kompakt ekipman kullanımına çok şey borçlu." dedi.
24 saate kadar havada kalabilen TB2'nin birçok hava savunma sisteminin menzili dışında, yaklaşık 6 bin metrede görev yaptığı kaydedildi.
LAZER GÜDÜMLÜ MÜHİMMAT
SİHA'daki göstergenin hedefi lazerle işaretlediği, ardından mühimmattaki güdüm sayesinde hedefin vurulduğu belirtildi.
Dört adede kadar lazer güdümlü mühimmatın TB2'ler tarafından taşınabildiğine dikkat çekildi.
Baykar Savunma, Bayraktar Kızılelma Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS)'nin üretimine başladı. Gelişmeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu.
Konuyla ilgili olarak Baykar Savunma Teknik Lideri Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS – İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar KIZILELMA Yolda geliyor, takipte kalın…" ifadelerine yer verildi.