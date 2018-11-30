Hamile sanılan genç kadının karnından çıkanlara kimse inanamadı!

Hala Favell'ın hamile olduğunu düşünen aile hekimi, hastasını geçen yıl Ocak ayında ultrasona sevk etti.



Favell ultrasonda yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Erkek arkadaşım yanımdaydı. Radyolog cihazı karnımda dolaştırıyordu. Gözlerinin korkuyla büyüdüğünü gördüm ama ekranda hiç bir şey yoktu. Gözlerindeki bakış her şeyi anlatıyordu. Bir sorun vardı ve bir uzman hekim çağıracağını söylediğinde paniklemeye başladım. Korkudan felç olmuş gibiydim."



