Hamile sanılan genç kadının karnından çıkanlara kimse inanamadı!
Bir kadının karnı giderek büyüyorsa aklınıza ilk gelen şey bebek beklediği olur. Keely Favell'ın aklına gelende bu oldu. Ancak karnı giderek büyüyüp, devasa bir hal almaya başlayınca işlerin sandığından başka olduğunun farkına varması çok zor olmadı. Peki genç kadının bu devasa karnından ne çıktı dersiniz?
Gallerli 28 yaşındaki Keely Favell'i görenler hamile olduğunu düşünüyorlardı. Fakat gerçek doktora gidince ortaya çıktı.
HER ŞEY KİLO ALMASIYLA BAŞLADI
Swansea kentinde yaşayan Keely Favell 2014'te kilo almaya başladı. Birçok kez negatif çıkan hamilelik testlerine karşın, doktorlar Favell'in giderek büyüyen karnının hamilelikten kaynaklandığını düşündü.
Karnını görenlerin doğumun ne zaman olacağı sorularına kaçamak yanıtlar verdi. Ancak Favell, "sadece şişman" olduğunu düşünüyordu.
Favell bir gün işte bayılınca, 2016'da aile hekimine gidecek cesareti kendisinde bulduğunu söylüyor, ancak aile hekiminin negatif kan testlerine rağmen, hamile olduğunu söylediğini aktarıyor.
Keely Favell "Bana bakan herkes dokuz aylık hamile olduğumu düşünüyordu. Bana hep doğumun ne zaman olduğunu soruyorlardı." diyor.
Hala Favell'ın hamile olduğunu düşünen aile hekimi, hastasını geçen yıl Ocak ayında ultrasona sevk etti.
Favell ultrasonda yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Erkek arkadaşım yanımdaydı. Radyolog cihazı karnımda dolaştırıyordu. Gözlerinin korkuyla büyüdüğünü gördüm ama ekranda hiç bir şey yoktu. Gözlerindeki bakış her şeyi anlatıyordu. Bir sorun vardı ve bir uzman hekim çağıracağını söylediğinde paniklemeye başladım. Korkudan felç olmuş gibiydim."