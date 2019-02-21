GaleriDünya

Hamile olan Meghan Markle Baby Shower için milyonluk oldu!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en sansasyonel üyesi Meghan Markle hamileliğinin son günlerinde de adından söz ettirmeye devam ediyor. Kate Middleton ile arası bozuk olduğu bilinen Meghan Markle, gizlice New York'a gitmiş ve bir baby shower partisi düzenlemişti. Meghan Markle'ın bu ziyaretinin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Peri masalının bittiği iddia edilen Meghan Markle ipin ucunu kaçırmış gibi...

21.02.2019 15:50 - Son Güncelleme: 21.02.2019 16:15
Hamile olan Meghan Markle Babay Shower için milyonluk oldu!

Arkadaşlarıyla birlikte baby shower partisi yapmak için ABD'ye giden Meghan Markle, beş günlük seyahatinin 500 bin dolarlık (2,5 milyon lira) maliyetiyle İngiliz basınının gündeminde.

Hamile olan Meghan Markle Babay Shower için milyonluk oldu!

Meghan Markle, New York'a beş gün süren ve 500 bin dolara mal olan ziyaretini tamamladı.

Hamile olan Meghan Markle Babay Shower için milyonluk oldu!

Sussex Düşesi, yakın arkadaşlarıyla birlikte geceliği 75 bin dolar olan suitte düzenledikleri baby shower partisi ve ardından lüks özel jetle Londra'ya dönüşü gibi pahalı tercihleriyle İngiliz basınının gündeminde.

Hamile olan Meghan Markle Babay Shower için milyonluk oldu!

Yedi aylık hamile olan Düşes, New York'taki Upper East Side adlı otelde ünlü arkadaşları Amal Clooney ve Serena Williams'la doğacak bebeği için kutlama yaptıktan sonra dün Londra'ya dönmek üzere özel bir lüks jete binerken görüntülendi.

Hamile olan Meghan Markle Babay Shower için milyonluk oldu!

Daily Mail, Markle'ın kullandığı özel jetin New York'tan Londra'ya uçuş maliyetinin 125 bin dolar olduğunu yazdı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yemekleri yere sürüp, üzerine tükürüp müşterilere servis ediyorlar
Yemekleri yere sürüp, üzerine tükürüp müşterilere servis ediyorlar