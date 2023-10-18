Türkiye ayağa kalktı! Gazze'deki hastaneye saldırısının ardından vatandaşlar İsrail'i protesto etti: "Katil İsrail Filistin'den defol"

Türkiye'nin birçok ilinde meydanlarda toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto ediyor. İstanbul'da da İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi. Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.
İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurması Türkiye'de tepkiyle karşılandı. Yurdun birçok yerinde toplanan vatandaşlar İsrail'i protesto etti
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto ediyor.