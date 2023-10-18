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Türkiye ayağa kalktı! Gazze'deki hastaneye saldırısının ardından vatandaşlar İsrail'i protesto etti: "Katil İsrail Filistin'den defol"

Türkiye'nin birçok ilinde meydanlarda toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto ediyor. İstanbul'da da İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi. Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 00:26 Güncelleme 18 Ekim 2023, 01:12
Türkiye ayağa kalktı! Gazze’deki hastaneye saldırısının ardından vatandaşlar İsrail’i protesto etti: Katil İsrail Filistin’den defol 1

İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurması Türkiye'de tepkiyle karşılandı. Yurdun birçok yerinde toplanan vatandaşlar İsrail'i protesto etti

Türkiye ayağa kalktı! Gazze’deki hastaneye saldırısının ardından vatandaşlar İsrail’i protesto etti: Katil İsrail Filistin’den defol 2

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto ediyor.

Türkiye ayağa kalktı! Gazze’deki hastaneye saldırısının ardından vatandaşlar İsrail’i protesto etti: Katil İsrail Filistin’den defol 3

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi.

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