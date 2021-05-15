Hamas nedir? Hamas kimdir? İsrail'in hedefindeki Hamas tünelleri görüntülendi

Hamas kimdir? Hamas nedir? İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı saldırıların ardından arama motorlarında en çok aratılan sorular bunlar. Hamas; kısaca Filistin'deki İslami Direniş Hareketi. Filistin Ulusal Yönetimi'nde seçimle belirlenmiş Filistin Parlamentosunda çoğunluğu elinde tutan Filistinli paramiliter örgüt ve Sünni İslamcı siyasi parti. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, Hamas'ın bu saldırılara karşı koymak için kullandığı tüneller çatışmaların başladığı günden beri ilk kez görüntülendi. Günlerdir süren İsrail saldırılarından dolayı 139 Filistinli hayatını kaybetti.

15.05.2021 10:14 - Son Güncelleme: 15.05.2021 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





