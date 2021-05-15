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Hamas nedir? Hamas kimdir? İsrail'in hedefindeki Hamas tünelleri görüntülendi

Hamas kimdir? Hamas nedir? İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı saldırıların ardından arama motorlarında en çok aratılan sorular bunlar. Hamas; kısaca Filistin'deki İslami Direniş Hareketi. Filistin Ulusal Yönetimi'nde seçimle belirlenmiş Filistin Parlamentosunda çoğunluğu elinde tutan Filistinli paramiliter örgüt ve Sünni İslamcı siyasi parti. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, Hamas'ın bu saldırılara karşı koymak için kullandığı tüneller çatışmaların başladığı günden beri ilk kez görüntülendi. Günlerdir süren İsrail saldırılarından dolayı 139 Filistinli hayatını kaybetti.

15.05.2021 10:14 - Son Güncelleme: 15.05.2021 10:15
Hamas kimdir? Hamas nedir? İsrail'in hedefindeki Hamas tünelleri görüntülendi

İlk olarak 2007'de ortaya çıkan tüneller Hamas'ın İsrail'e karşı koyduğu savaş taktiği olarak biliniyor.

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Hamas kimdir? Hamas nedir? İsrail'in hedefindeki Hamas tünelleri görüntülendi

2014 İsrail-Gazze savaşında kullanılan tüneller İsrail'in topraklarına sızmak ve askerleri pusuya düşürmek için kullanılmıştı.

Hamas kimdir? Hamas nedir? İsrail'in hedefindeki Hamas tünelleri görüntülendi

İsrail'in hedefinde olan bu tüneller çatışmalar başladığından beri ilk defa görüntülendi.

Hamas kimdir? Hamas nedir? İsrail'in hedefindeki Hamas tünelleri görüntülendi

Dış basında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri (IDF) bu tünelleri yok etmek için yoğun bombardıman yapıyor.

Hamas kimdir? Hamas nedir? İsrail'in hedefindeki Hamas tünelleri görüntülendi

Hatta bir iddiaya göre, geçtiğimiz günlerdeki 'kara hareketi başladı' skandalının arkasında da bu amaç yatıyor.