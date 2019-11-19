Halk sokaklara döküldü! 6 soruda İran'da neler oluyor?
İran'da benzin fiyatının bir günde yüzde 300 zamlanması, ekonomik sorunlarla mücadele eden halkı sokaklara döktü. Göstericiler birçok kentte petrol istasyonları, banka şubeleri ve polis araçlarını ateşe verirken, Tahran ve Kirmanşah'ta 5 emniyet görevlisi öldürüldü. Sosyal medyada, göstericiler arasında da ölen ve yaralananlar olduğuna dair paylaşımlar yapılıyor. İran yönetimi halkın genelini olumsuz yönde etkileyen zam kararından geri adım atmaz veya kararı yumuşatma yoluna gitmezse, sokak gösterilerinin bir müddet daha devam etmesi, can ve mal kaybının artması öngörülüyor.
1 - İran'da gösteriler nasıl başladı?
İran'da 15 Kasım Cuma günü benzin fiyatlarına yüzde 300 zam yapıldığı açıklandı.
İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinin açıklamasına göre, benzinin litre fiyatı, devlet tarafından bir ay içinde sübvanse edilen 60 litreden fazla alınması halinde 1000 tümenden (50 kuruş) 3 bin tümene (1,5 lira) çıkartıldı. Sübvanse kapsamındaki 60 litreye kadar benzinin fiyatı da 1500 tümen oldu.
Zam kararının sabah saatlerinden itibaren ülke genelinde yayılmasıyla ilk protesto gösterileri Ahvaz, Meşhed ve Sircan kentlerinde görüldü.
2 - Benzin zammına İranlı siyasetçilerin tepkileri ne oldu?
Benzin zammı İranlı siyasetçiler arasında da tartışma konusu oldu.
Muhafazakar kesim başta zam kararından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi sorumlu tutarken, reformistler konunun meclise getirilmemesinden şikayet etti.
İran Meclisindeki reformist Ümit Grubu, zam kararının mecliste görüşülmesi için yasa teklifi hazırlığındayken, ülke lideri Ali Hamaney'in 17 Kasım Pazar günü zam kararını desteklediğini açıklaması, reformistlerin tekliflerini geri çekmesine neden oldu.
Hamaney'in açıklamasının ardından muhafazakarlar Ruhani'yi suçlamaktan geri durdu. Halbuki muhafazakar siyasetçi Mehrdad Bezerpaş, 7 Kasım'da Beheşti Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Ruhani hükümetinin benzin fiyatlarını arttırma kararı aldığını öne sürmüştü. Hükümet üyeleri ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı.