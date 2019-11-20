Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 34 üniversite de o listede! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri

İlk 200 üniversite içinde ABD'den 60, İngiltere'den 28, Almanya'dan 23 ve Avustralya'dan 11 üniversite yer alıyor. THE'nin yaptığı açıklamaya göre Çin'deki üniversiteler aldıkları devlet fonları sayesinde güçlenirken ABD halen dünyanın en seçkin öğrencilerinin tercih ettiği ülke olarak öne çıkıyor. Kanada, İtalya ve Almanya üniversitelerinin gücünü artırdığı diğer ülkeler arasında.Aynı zamanda İran'ın 11 üniversiteyi daha listeye sokarak temsiliyetini 40'a çıkardığı, Latin Amerika'nın ise üniversite yarışında zorlandığı belirtildi.