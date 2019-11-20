Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 34 üniversite de o listede! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri
Gelecekte iyi bir meslek ve hayat sahibi olmak isteyen öğrenciler, genel olarak köklü ve iyi eğitim veren üniversiteleri tercih ediyor. İngiltere'de yüksek öğrenimle ilgili yayımlanan Times Higher Education (THE) dergisi 'Dünyanın en iyi üniversiteleri'ni açıkladı. Listeye Türkiye'den 34 üniversite girdi. İşte o üniversiteler...
2020 listesinde 92 ülkeden 1.400 üniversite yer aldı.Yeni listeyle ilgili yayımladıkları açıklamada THE, Oxford Üniversitesi'nin birinciliğine rağmen İngiltere'deki diğer üniversitelerin sıralamalarda geriye düştüğünü aktardı. Buna göre ilk 200'de yer alan İngiltere'den 28 üniversitenin 18'i geçen yıla göre sıralamada aşağıya kaydı.
İlk 200 üniversite içinde ABD'den 60, İngiltere'den 28, Almanya'dan 23 ve Avustralya'dan 11 üniversite yer alıyor. THE'nin yaptığı açıklamaya göre Çin'deki üniversiteler aldıkları devlet fonları sayesinde güçlenirken ABD halen dünyanın en seçkin öğrencilerinin tercih ettiği ülke olarak öne çıkıyor. Kanada, İtalya ve Almanya üniversitelerinin gücünü artırdığı diğer ülkeler arasında.Aynı zamanda İran'ın 11 üniversiteyi daha listeye sokarak temsiliyetini 40'a çıkardığı, Latin Amerika'nın ise üniversite yarışında zorlandığı belirtildi.