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Güpegündüz iğrenç olay! Sahilde cinsel ilişkiye girdiler! Deniz kenarında şok görüntüler

Brezilya'da mide bulandıran bir olay yaşandı! Rio de Janeiro'daki Cabo Frio bölgesinde güpegündüz insanların denize girdiği sahilde sevgililer cinsel ilişkiye girdi. Herkesin hayretler içinde izlediği olay büyük yankı uyandırdı. Görüntülerin yayılması sonrası polis ekipleri harekete geçip çifti gözaltına aldı.

07.12.2021 22:17 - Son Güncelleme: 07.12.2021 22:31
Güpegündüz iğrenç olay! Sahilde cinsel ilişkiye girdiler! Deniz kenarında şok görüntüler

Rio de Janeiro'daki Cabo Frio turistik bölgesindeki Praia do Forte plajında kaydedilen görüntüler büyük yankı uyandırdı

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Güpegündüz iğrenç olay! Sahilde cinsel ilişkiye girdiler! Deniz kenarında şok görüntüler

4 Aralık'ta bir turistin cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtilen görüntülerde sevgililerin herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdikleri görüldü.

Güpegündüz iğrenç olay! Sahilde cinsel ilişkiye girdiler! Deniz kenarında şok görüntüler

İlk bakışta mayolarının üzerinde olduğu düşünülen çiftin çıplak şekilde bulunduğu ve net olarak ilişkiye girdiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

Güpegündüz iğrenç olay! Sahilde cinsel ilişkiye girdiler! Deniz kenarında şok görüntüler

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Brezilya polisi harekete geçti.

Güpegündüz iğrenç olay! Sahilde cinsel ilişkiye girdiler! Deniz kenarında şok görüntüler

Genç çift, halka açık alanda cinsel ilişkiye girmeleri nedeniyle gözaltına alındı.

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