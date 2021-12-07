Güpegündüz iğrenç olay! Sahilde cinsel ilişkiye girdiler! Deniz kenarında şok görüntüler
Brezilya'da mide bulandıran bir olay yaşandı! Rio de Janeiro'daki Cabo Frio bölgesinde güpegündüz insanların denize girdiği sahilde sevgililer cinsel ilişkiye girdi. Herkesin hayretler içinde izlediği olay büyük yankı uyandırdı. Görüntülerin yayılması sonrası polis ekipleri harekete geçip çifti gözaltına aldı.
07.12.2021 22:17
- Son Güncelleme: 07.12.2021 22:31
Rio de Janeiro'daki Cabo Frio turistik bölgesindeki Praia do Forte plajında kaydedilen görüntüler büyük yankı uyandırdı
4 Aralık'ta bir turistin cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtilen görüntülerde sevgililerin herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdikleri görüldü.