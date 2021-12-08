DSÖ ilk sonuçları açıkladı! Omicron varyantı diğer varyantlara göre...
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün yeni varyantı Omicron hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. DSÖ'nün yüksek riskli diye açıkladığı Omicron ile ilgili laboratuvar sonuçları geldi. Araştırmacılar, aşıların oluşturduğu antikorların yeni varyantlara karşı etkisinde "büyük bir düşüş" olduğunu söylüyor. İşte DSÖ'nün Omicron araştırmasının sonucu
Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüs salgınının yeni varyantı Omicron ile ilgili ilk laboratuvar test sonuçları açıklandı.Sonuçların gelmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden Omicron varyantına iliştin çarpıcı açıklamalar geldi.
DİĞER VARYANTLARDAN GÜÇLÜ DEĞİL!
Araştırmacılar, aşıların oluşturduğu antikorların yeni varyantlara karşı etkisinde "büyük bir düşüş" olduğunu söylüyor. Ancak AFP haber ajansına konuşan WHO acil durum direktörü Mike Ryan ise, Omicron'un halihazırda kullanılan aşılara karşı diğer varyantlardan daha güçlü olduğuna dair bir gösterge olmadığını söyledi:
"ETKİLİ OLDUĞUNU KANITLAYAN AŞILARIMIZ VAR"
"Bugüne kadar bütün varyantlara karşı, hastaneye yatışlar ve ölümlerdeki azalma göz önüne alındığında etkili olduğunu kanıtlamış çok güçlü aşılarımız var. Omicron için de bunun geçerli olmayacağını varsaymak için hiçbir gerekçemiz yok."
"BİR FARK VARSA O DA..."
İlk verilere göre Omicron varyantının insanları Delta ve diğer varyantlardan daha fazla hasta etmediğini hatırlatan Dr. Ryan, "Bir fark varsa, o da semptomların daha hafif olduğudur" dedi.
NET BİR VERİ YOK
Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmayı yürüten Prof. Dr. Alex Sigal, henüz Omicron'un aşıyla gelişen antikorlardan kaçma kapasitesi konusunda net bir veriye ulaşmadıklarını belirtti.