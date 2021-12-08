DSÖ ilk sonuçları açıkladı! Omicron varyantı diğer varyantlara göre...

"ETKİLİ OLDUĞUNU KANITLAYAN AŞILARIMIZ VAR"

"Bugüne kadar bütün varyantlara karşı, hastaneye yatışlar ve ölümlerdeki azalma göz önüne alındığında etkili olduğunu kanıtlamış çok güçlü aşılarımız var. Omicron için de bunun geçerli olmayacağını varsaymak için hiçbir gerekçemiz yok."