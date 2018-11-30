Güpegündüz çarşaflı hayalet!

Güpegündüz çekilen bu şok görüntüler görenleri hayrete düşürdü... Görüntüler gündüz saatlerinde kaydedildi. Kapıdan girerken üzerinde yalnızca tişört var. Ancak hemen yüzüne maske takıp çarşafa sarılıyor. Dünya, hayalet pelerinli hırsızları konuşuyor. Hırsızlar, İtalya'nın kuzeyindeki Servizi alla Persona'da yaşayan yaşlı insanların evine girdi. Hedeflerinde, üç yüzyıllık pahalı tablolar vardı. Yüzünde siyah bir maske olan hırsız, tabloyu saklamak için ise çarşafı kullandı. İtalyan polisi, hırsızları tarihi eserleri çalmaya yönlendiren iki şüpheliyi gözaltına aldı.