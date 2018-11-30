Güpegündüz çarşaflı hayalet!

Güpegündüz çekilen bu şok görüntüler görenleri hayrete düşürdü...

30 Kasım 2018 Cuma, 22:11:24 Güncelleme: 22:12:34
Güpegündüz çarşaflı hayalet!

Görüntüler gündüz saatlerinde kaydedildi. Kapıdan girerken üzerinde yalnızca tişört var.

Güpegündüz çarşaflı hayalet!

Ancak hemen yüzüne maske takıp çarşafa sarılıyor.

Güpegündüz çarşaflı hayalet!

Dünya, hayalet pelerinli hırsızları konuşuyor.

Güpegündüz çarşaflı hayalet!

Hırsızlar, İtalya'nın kuzeyindeki Servizi alla Persona'da yaşayan yaşlı insanların evine girdi.

Güpegündüz çarşaflı hayalet!

Hedeflerinde, üç yüzyıllık pahalı tablolar vardı.

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