Güney Kore’deki toplu tarikat düğününe koronavirüsü korkusu damgasını vurdu
Dünyanın dört bir yanından Güney Kore'nin başkenti Seul'un Gapyeong kentine gelen 6 bin çift, düzenlenen toplu nikah töreniyle dünya evine girdi.
07.02.2020 14:37
- Son Güncelleme: 07.02.2020 14:41
Güney Kore'de Moon tarikatı, yine toplu bir düğüne imza attı. 6 bin çiftin toplu evlendirildiği düğün, başkent Seul'un Gapyeong kentinde düzenlendi.
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Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü salgının oluşturduğu korku ve endişe içerisinde gerçekleştirilen düğünde sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Çiftler törenin yapılacağı yere kontrol edilerek alındı ve çiftlere maskeler dağıtıldı.
Moon Tarikatı, 1954 yılında Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan rahip Sun Myung Moon ve eşi Hak Ja Han Moon tarafından kuruldu.
Moon, İsa'nın kendisine gözükerek onu mesih seçtiğini iddia ediyordu.