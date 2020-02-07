Güney Kore’deki toplu tarikat düğününe koronavirüsü korkusu damgasını vurdu

Dünyanın dört bir yanından Güney Kore'nin başkenti Seul'un Gapyeong kentine gelen 6 bin çift, düzenlenen toplu nikah töreniyle dünya evine girdi.

07.02.2020 14:37 - Son Güncelleme: 07.02.2020 14:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





