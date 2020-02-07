Koronavirüs salgınında dikkat çeken gelişme! Vuhan'da polis kapı kapı geziyor
Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünyayı sarsan virüste ölü sayısı 638'e çıktı, vaka sayısı 31 bini aştı. Virüsün yayılma şekliyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Koronavirüsü yayılmaya devam ederken pek çok ülke güvenlik önlemlerini artırdı. Vuhan'da polis kapı kapı gezip vatandaşların ateşini ölçüyor. İşte detaylar...
07.02.2020 22:12
- Son Güncelleme: 07.02.2020 22:22
Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünyayı sarsan virüste ölü sayısı 638'e çıktı, vaka sayısı 31 bini aştı. Virüsün yayılma şekliyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Vuhan'da polis kapı kapı gezip vatandaşların ateşini ölçüyor.
Alınan son verilere göre dünya genelinde 31.523 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. Çin'den yayılmaya başladığı düşünülen ve dünya genelinde korkuya neden olan korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 638'e yükseldi. Tedaviye olumlu cevap veren ve virüsten tamamen kurtulan kişi sayısı ise 1.764 olarak duyuruldu.
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