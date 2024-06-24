Güney Kore’de pil fabrikasında patlama! Yangında en az 20 kişi öldü: İtfaiyeciler cesetleri bulamıyor

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan bir lityum pil fabrikasında patlama meydana geldi. Yerel itfaiye yetkilisi Kim Jin-young yangının kontrol altına alınamadığını ve bu sebeple binaya girip kurtarma operasyonu yapılamadığını bildirdi. Patlamanın ardından çıkan yangında en az 20 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Güney Kore'de başkent Seul'ün güneyindeki Hwaseong'da bir lityum pil fabrikasında patlama meydana geldi.
20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Patlamanın ardından çıkan büyük yangında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel itfaiye yetkilisi Kim Jin-young, yangının bir depoda bir dizi yüksek derecede yanıcı pil hücresinin patlamasından sonra çıktığını bildirdi.