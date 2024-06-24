Güney Kore’de pil fabrikasında patlama! Yangında en az 20 kişi öldü: İtfaiyeciler cesetleri bulamıyor

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan bir lityum pil fabrikasında patlama meydana geldi. Yerel itfaiye yetkilisi Kim Jin-young yangının kontrol altına alınamadığını ve bu sebeple binaya girip kurtarma operasyonu yapılamadığını bildirdi. Patlamanın ardından çıkan yangında en az 20 kişinin öldürüldüğü bildirildi.