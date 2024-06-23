Elon Musk’ın 12. çocuğu gizli saklı doğdu! Dünyanın en zengin ismi ile ilgili bomba iddia: İlişkiye girmeyene şirkette zam yok

Dünyanın en zengin ikinci ismi Elon Musk'ın 12. çocuğu gizli saklı dünyaya geldi. Bloomberg'in iddiasına göre geçtiğimiz yıllarda Neuralink Direktörü Shivon Zillis'ten iki çocuğu olan Musk'ın yeni çocuğu 2024 başında dünyaya geldi. Musk'ın çocuklarının sayısı 12'ye ulaşırken kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyen kadın çalışanlarına şirketlerde zam yapmadığı iddiası ise yeniden gündeme geldi. İşte, Bloomberg'in Elon Musk raporu ve ünlü milyarder hakkındaki tüm taciz iddiaları…
Çalışanlarını kendisinden çocuk yapmaya zorladığı iddiaları ile geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen Tesla ve X'in CEO'su Elon Musk, 12. çocuk haberi ile gündeme bir kez daha damga vurdu.
MUSK YENİ ÇOCUĞUNU AYLARDIR SAKLIYOR
Bloomberg'in yayımladığı bir rapora göre Elon Musk, beyin çipi implantı şirketi Neuralink Direktörü Shivon Zillis'in 2024 yılı başında Musk'tan bir çocuğu dünyaya geldi.
Zilis, 2022'de tüp bebek yolu ile Musk'tan ikiz bebek dünyaya getirmişti.