BBC’de pedofili heykeltıraş skandalı! İki kızına ve köpeğine cinsel tacizde bulunan Eric Gill’in heykeline 89 bin sterlinlik koruma

BBC kızına ve aile köpeğine cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden pedofili heykeltıraş Eric Gill'in heykeline 89 bin sterlinlik koruma kalkanı yaptırıyor. Vatandaşlar, ölümünden sonra yayımlanan günlüklerinde kendi kızlarına ve köpeklerine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan heykeltıraşın Broadcasting House'un dışında yer alan Prospero ve Ariel heykeline zarar vermişti. BBC ise pedofili heykeltıraşın heykelini korumaya almak için 90 bin sterlini gözden çıkarırken topa tutuldu.
BBC'DE PEDOFİLİ HEYKELTRAŞ SKANDALI
BBC yöneticilerinin iki kızına ve aile köpeğine cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden pedofili heykeltıraş Eric Gill'in heykeli için yaklaşık 89 bin sterlin harcayarak koruyucu bir perde yaptırmayı planlaması İngiltere'de öfke patlamasına yol açtı.
89 BİN STERLİNLİK KORUMA
Londra'nın merkezindeki Broadcasting House'un dışında yer alan Prospero ve Ariel heykeli protestocular tarafından iki kez saldırıya uğramıştı.