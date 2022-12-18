Vav TV İzle
Haberler Dünya Guardian'dan Başkan Erdoğan hakkında skandal analiz: Erdoğan mutlaka kaybetmeli!

Guardian'dan Başkan Erdoğan hakkında skandal analiz: Erdoğan mutlaka kaybetmeli!

İngiliz The Guardian gazetesinden skandal bir Başkan Erdoğan analizi geldi. Erdoğan'ın bu seçimlerde mutlaka kaybetmesi gerektiğini savunan gazete mevcut iktidara karşı muhalefetin gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde birleşmesi gerektiğini yazdı.

18.12.2022 11:25 - Son Güncelleme: 18.12.2022 11:25
Guardian’dan Başkan Erdoğan hakkında skandal analiz: Erdoğan mutlaka kaybetmeli!

Türkiye'de siyaset sahnesi, 2023 seçimlerine aylar kala ısınmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Guardian’dan Başkan Erdoğan hakkında skandal analiz: Erdoğan mutlaka kaybetmeli!

Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, dikkat çeken ifadelerin yer aldığı bir analize imza attı.

Guardian’dan Başkan Erdoğan hakkında skandal analiz: Erdoğan mutlaka kaybetmeli!

DİKKAT ÇEKEN ERDOĞAN VE 2023 YORUMU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin hedef alındığı görüş yazısında, "Erdoğan, bir dönem daha göreve gelmeyi hak etmiyor" şeklinde algı operasyonu yapıldı.

Satır aralarında muhalefete peş peşe çağrıların yapıldığı söz konusu analizde şöyle denildi:

Guardian’dan Başkan Erdoğan hakkında skandal analiz: Erdoğan mutlaka kaybetmeli!

"HDP DESTEĞİ OLMADAN ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEMEZLER"

"Ana muhalefetteki CHP'nin halihazırda cumhurbaşkanlığına aday olmayı planlayan bir ulusal lideri (Kemal Kılıçdaroğlu) var. Altı partili muhalefet ittifakı, kimi destekleyeceği konusunda bölünmüş durumda." denildi.

Yakın tarihli bir anketin, muhalefet bloğunun TBMM'de HDP desteği olmadan çoğunluğu elde edemeyeceğini gösterdiği belirtildi.

Guardian’dan Başkan Erdoğan hakkında skandal analiz: Erdoğan mutlaka kaybetmeli!

"MUHALEFET, YENMEK İÇİN BİRLEŞMELİ"

2023 seçimlerini muhalefetin kazanması gerektiğini savunan gazete, "Muhalefet, onu sandıkta yenmek için birleşmeli." diye yazdı.

Guardian’dan Başkan Erdoğan hakkında skandal analiz: Erdoğan mutlaka kaybetmeli!

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni operasyon sinyali verdiği kaydedilerek, "Ankara, Kıbrıs ve Yunanistan'a yönelik saldırgan tavır takınıyor. AB'ye katılım umutları iç karartıcı." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin, ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları için pazarlığını sürdürdüğü de anımsatıldı.

SON DAKİKA