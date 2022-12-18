Guardian'dan Başkan Erdoğan hakkında skandal analiz: Erdoğan mutlaka kaybetmeli!
İngiliz The Guardian gazetesinden skandal bir Başkan Erdoğan analizi geldi. Erdoğan'ın bu seçimlerde mutlaka kaybetmesi gerektiğini savunan gazete mevcut iktidara karşı muhalefetin gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde birleşmesi gerektiğini yazdı.
Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, dikkat çeken ifadelerin yer aldığı bir analize imza attı.
"HDP DESTEĞİ OLMADAN ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEMEZLER"
"Ana muhalefetteki CHP'nin halihazırda cumhurbaşkanlığına aday olmayı planlayan bir ulusal lideri (Kemal Kılıçdaroğlu) var. Altı partili muhalefet ittifakı, kimi destekleyeceği konusunda bölünmüş durumda." denildi.
Yakın tarihli bir anketin, muhalefet bloğunun TBMM'de HDP desteği olmadan çoğunluğu elde edemeyeceğini gösterdiği belirtildi.
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni operasyon sinyali verdiği kaydedilerek, "Ankara, Kıbrıs ve Yunanistan'a yönelik saldırgan tavır takınıyor. AB'ye katılım umutları iç karartıcı." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin, ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları için pazarlığını sürdürdüğü de anımsatıldı.