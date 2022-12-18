Yunan manşetleri Avrupalı Prens’in sözleriyle çalkalanıyor: Doğu Akdeniz’in en güçlüsü Türkiye!
Doğu Akdeniz ve Ege Adaları'nda sürekli provokatif eylemlerde bulunan Yunanistan'ın hiç hoşlanmayacağı bir açıklama geldi. Yunan basınında yer alan haberlerde Lihtenştayn Prensi Michael'in "Doğu Akdeniz'in şüphesiz en güçlü gücü Türkiye'dir" dediğine de dikkat çekildi.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik son zamanlarda hız kesmeden devam ediyor. Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik provokatif eylemler gelmeye devam ederken Yunan basını Lihtenştayn Prensi Michael Georg Ignaz Benediktus Gerhardus Majella'in yorumlarına yer verdi.
Haberde Türkiye'yi yok saymanın Batı için tehlikeli olduğunu söyleyen Michael'in, "Türkiye, büyük jeopolitik aktörlerin nüfuz için yarıştığı Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Kafkasya'nın merkezinde" dediği kaydedildi.
Aynı zamanda haberde Türkiye'nin büyük zorluk ve sorumluluklarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilerek, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede ABD, Avrupa Birliği (AB), NATO ve Rusya'nın stratejik çıkarları olduğundan da bahsedildi.
Prens'e göre İsrail, Mısır ve Yunanistan da tehlikede. Rusya-Ukrayna savaşını da Türkiye ekseninden değerlendiren Prens'in sözlerinde "Ankara'nın çıkarlarını savunmak için belirli bir stratejik özerklik çok önemli, bu durum Rusya-Ukrayna savaşı için de önem taşıyor" ifadelerine yer verdiğinden bahsedildi.
Türkiye'nin 'sinir merkezi' konumunda olduğuna dikkat çeken Michael, "Avrupa'nın yakın çevreside feci şeyler yaşanıyor ve Türkiye'nin bölgenin sinir merkezi konumunda olması çıkarlarını anlamayı zorunlu kılıyor" dedi.