İşte koronavirüs döneminin en yaşanabilir ülkeleri! Listede Türkiye de var!
İlk olarak 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyayı 2 yıla yakın süredir esir aldı. Koronavirüs döneminde birçok ülke zor günler geçirirken bazıları ise güçlü kalmayı başardı. Koronavirüse karşı alınan önlemler yavaş yavaş kaldırılırken Bloomberg, bu süreçte en yaşanabilir ülkeleri belirledi. Söz konusu listede Türkiye de yer aldı. İşte Türkiye'nin sırası…
04.07.2021 10:45
- Son Güncelleme: 04.07.2021 10:45
170 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.
Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla aşı yapıldı. Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık. Haliyle dünyanın pek çok noktasında pandemi kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırılıyor.
Bloomberg, kısıtlamaların yavaş yavaş hayatımızdan çıktığı bugünlerde ilginç bir araştırmaya imza attı. Bloomberg, bu süreçte en yaşanabilir ülkeleri belirledi. Listede Türkiye de yer aldı.
Aşılamanın nüfusa oranı, son bir aydaki ölüm oranı, son bir ayda her 100 bin kişiye düşen vaka sayısı gibi veriler baz alınarak ülkelere genel bir puan verildi. İşte o liste...
10- Güney Kore... Bloomberg'in verdiği puan: 68.6