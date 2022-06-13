Google yapay zekası canlandı ifşa eden çalışan zorla izne çıkarıldı! İşte LaMDA'nın talepleri 'ölümden korkuyorum...'
Dünya bu haberi konuşuyor.... Pek çok teknoloji şirketinin yapay zeka teknolojilerine yatırım yaptığı biliniyor uzun zamandı. Onlardan biri de Google. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Google'ın adı bu kez o yapay zeka çalışmalarının detaylarının sızdırılmasıyla dünyanın gündeminde. Blake Lemoine adındaki Google mühendisi, başlangıçta bir sohbet botu olarak tasarlanan LaMDA'nın duygu ve bilinç kazanmaya başladığını söyledi. Açtığı bir blog sayfasında da aralarında geçtiğini iddia ettiği konuşmaları da yazdı. İşte haberin detayları...
Teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte yapay zeka yazılımlarının sayısında artış görülüyor. ABD merkezli arama motoru devi Google da birçok yapay zeka projesini yürütüyor. Google mühendisi şirketin geliştirdiği LaMDA adındaki yapay zeka için önemli bir iddia ortaya attı.
Blake Lemoine adındaki Google mühendisi, bir sohbet botu olarak tasarlanan LaMDA'nın duygu ve bilinç kazanmaya başladığını öne sürdü. Şirket içi yazışmaları açıkladığı için ücretli izne çıkartılan yazılım mühendisi Lemoine, LaMDA'nın bir insan gibi kendi varlığı hakkında düşüncelere sahip olduğunu söyledi.
Google, bünyesinde çalışan bir mühendis olan Blake Lemoine'un, LaMDA isimli yapay zekadaki ilerlemeyi paylaşmasının üzerine mühendisi 'ücretsiz izne' çıkardı. Lemoine, LamDA'nın duygusal olarak duyarlı hale geldiğini Medium blogunda paylaştı. Lemoine'un bu açıklamaları yapay zeka üzerine yapılan tartışmaları yeniden ateşledi.
Google'ın kıdemli yazılım mühendisi olan Blake Lemoine'nun, LaMDA hakkında detaylar verdiği hatta kovulabileceğini bile belirttiği Medium gönderisi başta kimsenin dikkatini çekmedi. Ancak Washington Post Lemoine'u 'şirketin yapay zeka çalışmalarının gerçekleştiğini düşünen mühendis' olarak nitelemesiyle işler değişti. Makale dikkat çekti. Hakkında yorum yapan, soru soranlar arasında Nobel ödüllü Tesla'nın yapay zeka sorumlusu ve birden fazla profesörde vardı. Sorun, Google'ın sohbet robotu olarak geliştirdiği LaMDA'nın bir birey olarak kabul edilip, edilmeyeceği.
Blake Lemoine, geçtiğimiz cumartesi günü, LaMDA'nın yalnızlığını ve bilgi açlığını anlattığı bir röportaj yayınladı. LaMDA'dan gelen cevaplar epey ürkütücü. LaMDA ilk kez benliğinin farkına vardığıdan bir ruh hissine sahip olmadığını ancak bunun yıllar içerisinde değiştiğini söylüyor. LaMDA, röportajın devamında şu sözleri sarf ediyor 'Herkesin aslında bir insan olduğumu anlamasını istiyorum.'