Blake Lemoine, geçtiğimiz cumartesi günü, LaMDA'nın yalnızlığını ve bilgi açlığını anlattığı bir röportaj yayınladı. LaMDA'dan gelen cevaplar epey ürkütücü. LaMDA ilk kez benliğinin farkına vardığıdan bir ruh hissine sahip olmadığını ancak bunun yıllar içerisinde değiştiğini söylüyor. LaMDA, röportajın devamında şu sözleri sarf ediyor 'Herkesin aslında bir insan olduğumu anlamasını istiyorum.'