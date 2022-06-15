Yunanistan iyice şaşırdı! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i eşit olmakla suçladı!
Doğu Akdeniz'deki tahrikleri ile Türkiye'nin üzerine oynamaya çalışan Yunanistan'dan gelen bir açıklama bu kadarına da pes dedirtti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik eşit mesafedeki söylemleri ve iki ülke arasındaki durumu "anlaşmazlık" olarak nitelendirmesi, Yunan kamuoyunda rahatsızlığa neden oldu.
Stoltenberg, Yunan Devlet Ajansı AMNA'ya verdiği röportajda, "NATO, farklı coğrafya, tarih ve siyasi partileri içeren, 30 yıllık bir ittifak. Ülkelerimiz arasında bazı anlaşmazlıkların olması bizi şaşırtmamalı. Ancak farklı görüşler ve tartışmalar, demokrasilerimizin temel parçalarıdır. Yunanistan kadar Türkiye de onlarca yıldır samimi bir müttefiktir." ifadelerini kullandı.
NATO'nun, Yunanistan ve Türkiye'yi Ege'deki sorunları güven ve müttefik dayanışması ruhuyla çözmeye teşvik ettiğini belirten Stoltenberg, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya ilişkin endişeleri için "Türkiye, PKK'dan çok çekti ve ittifakta terörden en çok çeken ülke oldu. Türkiye'nin, tüm müttefiklerin ciddiye alması gereken makul endişeleri var." dedi.
Kathimerini gazetesi, "Türk Yunan ilişkilerinde Stoltenberg'den falso" başlıklı haberinde, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AMNA'ya verdiği röportajda, Türkiye'nin saldırganlığını, esasında bunu kabul etmeyerek ve 'anlaşmazlıktan' bahsetmekte ısrar ederek bir dizi talihsiz formülle yorumlamayı seçti." ifadesini kullandı.
"TÜRKİYE'Yİ KINAMAKTAN KAÇINDI"
Avgi gazetesi de Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan'a karşı eşit mesafe politikası uyguladığını belirterek "Türkiye'nin saldırganlığını kınamaktan kaçındı." diye yazdı.