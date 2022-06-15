Yunanistan iyice şaşırdı! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i eşit olmakla suçladı!

NATO'nun, Yunanistan ve Türkiye'yi Ege'deki sorunları güven ve müttefik dayanışması ruhuyla çözmeye teşvik ettiğini belirten Stoltenberg, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya ilişkin endişeleri için "Türkiye, PKK'dan çok çekti ve ittifakta terörden en çok çeken ülke oldu. Türkiye'nin, tüm müttefiklerin ciddiye alması gereken makul endişeleri var." dedi.