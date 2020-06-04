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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo Jong abisinden beter çıktı: Ağır bedel öderler

Kuzey Kore'den iltica edenlerin ve Güney Koreli aktivistlerin, 500 bin balonla sınırdan Pyongyang yönetimi karşıtı bildiriler atması, Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ipleri yine gerdi. Bu kez uyarı Kuzey Kore lider Kim Jong-un'dan değil kız kardeşi Kim Yo Jong'dan geldi. Kim Yo-jong, bu durumun sürmesi halinde 'Güney Kore'nin ağır bir bedel ödemek zorunda kalacağını' söyledi.

04.06.2020 14:39 - Son Güncelleme: 04.06.2020 14:39
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo Jong abisinden beter çıktı: Ağır bedel öderler

Kuzey Kore'den iltica edenlerin ve Güney Koreli aktivistlerin, 500 bin balonla sınırdan Pyongyang yönetimi karşıtı bildiriler atması, iki ülke arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo Jong abisinden beter çıktı: Ağır bedel öderler

Ancak bu kez sert uyarı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'dan geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo Jong abisinden beter çıktı: Ağır bedel öderler

Son birkaç yılda siyaset sahnesinde giderek daha fazla söz sahibi olan ve hatta yönetime gelebileceği bile konuşulan Kim Yo-jong, Güney Kore'ye 'son vermezseniz bedeli ağır olur' uyarısında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo Jong abisinden beter çıktı: Ağır bedel öderler

Resmi devlet ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim Yo-jong, "Gözlerimizin önünde gerçekleşen bu niyeti bozuk eyleme, 'bireylerin özgürlüğü' ve 'ifade özgürlüğü' bahanesiyle göz yumulursa Güney Koreli yetkililer ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo Jong abisinden beter çıktı: Ağır bedel öderler

Kim Yo-jong, 'bedelin' 2018'de iki ülke arasında imzalanan askeri anlaşmaya son verilmesi, Kaesong Sanayi Parkı'nın ve ortak irtibat bürosunun kapatılması olacağını açıkladı.

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