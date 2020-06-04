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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo Jong abisinden beter çıktı: Ağır bedel öderler

Kuzey Kore'den iltica edenlerin ve Güney Koreli aktivistlerin, 500 bin balonla sınırdan Pyongyang yönetimi karşıtı bildiriler atması, Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ipleri yine gerdi. Bu kez uyarı Kuzey Kore lider Kim Jong-un'dan değil kız kardeşi Kim Yo Jong'dan geldi. Kim Yo-jong, bu durumun sürmesi halinde 'Güney Kore'nin ağır bir bedel ödemek zorunda kalacağını' söyledi.

04.06.2020 14:39 - Son Güncelleme: 04.06.2020 14:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





