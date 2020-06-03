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Dünya bu görüntülerle çalkalandı! Washington DC'de göstericilerin üzerinde yapılan alçak uçuşa ilişkin soruşturma açıldı!

ABD'nin başkenti Washington'da önceki gece ABD'de, Beyaz Saray çevresinde binlerce insan toplandı.O sırada askeri helikopterlerin protestocuların üzerinden alçak uçuş yapması dünyada çok fazla tepki çekti. Ortalığı karıştıran alçak uçuşa ilişkin soruşturma başlatıldı.

03.06.2020 13:29 - Son Güncelleme: 03.06.2020 13:36
Dünya bu görüntülerle çalkalandı! Washington DC'de göstericilerin üzerinde yapılan alçak uçuşa ilişkin soruşturma açıldı!

ABD'de siyahi George Floyd'un polis ekipleri tarafından boğularak öldürülmesiyle başlayan olaylarla birlikte ülkede ortalık birbirine karıştı.

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Dünya bu görüntülerle çalkalandı! Washington DC'de göstericilerin üzerinde yapılan alçak uçuşa ilişkin soruşturma açıldı!

George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle fay hatları yerinden oynayan ABD'de, Beyaz Saray çevresinde binlerce insan toplandı. Başkent Washington'da göstericilerin üzerinde uçan helikopterler ise ortalığı karıştırdı.

Dünya bu görüntülerle çalkalandı! Washington DC'de göstericilerin üzerinde yapılan alçak uçuşa ilişkin soruşturma açıldı!

Washington DC Ulusal Muhafızlar Birliği'nden yapılan açıklamada, "DC Ulusal Muhafızlar Komutanı 1 Haziran'daki helikopter uçuşlarımıza yönelik soruşturma başlatılması talimatı verdi. Bizim önceliğimiz sivil makamlara destek veren muhafızlarımızın güvenliğidir. Vatandaşlarımızın güvenliğini ve onların protesto haklarını korumaya adanmışız." ifadesi yer aldı.

Dünya bu görüntülerle çalkalandı! Washington DC'de göstericilerin üzerinde yapılan alçak uçuşa ilişkin soruşturma açıldı!

GÜÇ GÖSTERİSİ OLARAK YORUMLANMIŞTI

Önceki akşam Washington DC üzerinde askeri helikopterler alçak uçuş yapmış ve bu bir güç gösterisi olarak yorumlanmıştı.

Dünya bu görüntülerle çalkalandı! Washington DC'de göstericilerin üzerinde yapılan alçak uçuşa ilişkin soruşturma açıldı!

ABD'yi alt üst eden protestolarda sekizinci gün geride kalırken, sokağa çıkma yasaklarına rağmen New York, Washington, Los Angeles, Seattle, Sacramento ve Houston gibi kentlerde gösteriler vardı.

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