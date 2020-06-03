Dünya bu görüntülerle çalkalandı! Washington DC'de göstericilerin üzerinde yapılan alçak uçuşa ilişkin soruşturma açıldı!
ABD'nin başkenti Washington'da önceki gece ABD'de, Beyaz Saray çevresinde binlerce insan toplandı.O sırada askeri helikopterlerin protestocuların üzerinden alçak uçuş yapması dünyada çok fazla tepki çekti. Ortalığı karıştıran alçak uçuşa ilişkin soruşturma başlatıldı.
03.06.2020 13:29
- Son Güncelleme: 03.06.2020 13:36
Washington DC Ulusal Muhafızlar Birliği'nden yapılan açıklamada, "DC Ulusal Muhafızlar Komutanı 1 Haziran'daki helikopter uçuşlarımıza yönelik soruşturma başlatılması talimatı verdi. Bizim önceliğimiz sivil makamlara destek veren muhafızlarımızın güvenliğidir. Vatandaşlarımızın güvenliğini ve onların protesto haklarını korumaya adanmışız." ifadesi yer aldı.
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