George Floyd'un cenaze masraflarını eski boks şampiyonu Myweather karşılayacak!
ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd'un cenaze masraflarını eski boksör Floyd Mayweather karşılayacağını duyurdu. 43 yaşındaki ABD'li eski boksörün George Floyd'un ailesiyle irtibata geçtiğini ve ailenin cenaze masraflarının karşılanması teklifini kabul ettiği açıklandı. Öte yandan küresel tepkilere sebep olan gösteriler Avustralya'da da başladı. Sdyney ve Perth'de düzenlenen gösterilerde "Nefes alamıyorum" sloganları atıldı.
02.06.2020 14:51
- Son Güncelleme: 02.06.2020 15:19
ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd'un cenaze masraflarını eski boksör Floyd Mayweather karşılayacak. Mayweather, 2011 yılında kanser nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybeden eski rakibi Genaro Hernandez'in cenaze töreni için de devreye girmişti.
Avustralya'da Floyd için binlerce kişi sokaklara çıktı
Sdyney ve Perth'de düzenlenen gösterilerde "Nefes alamıyorum" sloganları atıldı, "Sizi görüyoruz, sizi duyuyoruz ve sizin yanınızdayız" yazılı pankartlar taşındı - Floyd'un ölümü, Avustralya'da gözaltında yaşamını yitiren Aborjinler meselesini de gündeme getirdi
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