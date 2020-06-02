George Floyd'un cenaze masraflarını eski boks şampiyonu Myweather karşılayacak!

Avustralya'da Floyd için binlerce kişi sokaklara çıktı

Sdyney ve Perth'de düzenlenen gösterilerde "Nefes alamıyorum" sloganları atıldı, "Sizi görüyoruz, sizi duyuyoruz ve sizin yanınızdayız" yazılı pankartlar taşındı - Floyd'un ölümü, Avustralya'da gözaltında yaşamını yitiren Aborjinler meselesini de gündeme getirdi