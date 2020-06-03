Bilim adamları açıkladı! Koronavirüsü yavaşlatan asıl neden bulundu
Koronavirüs gibi solunum yolu virüslerinin yaz ayında sıcaklıklardan dolayı azalacağı iddiaları gündeme oturmuştu. Bilim insanları bu konuyla ilgili yeni bir araştırmayı ortaya koydu. Bu araştırmaya göre, yüksek hava ısısının virüsün bulaşma hızını azaltmadığı belirlendi. Koronavirüsü asıl yavaşlatan sebep ortaya konuldu. İşte detaylar...
03.06.2020 10:17
- Son Güncelleme: 03.06.2020 10:22
Bununla birlikte sıcak havalarda hastalanma oranının soğuk hava koşullarına göre daha düşük olduğunu saptayan bilimciler, yeni vakalardaki en yüksek artışın eksi hava ısılarında gözlemlendiğine dikkat çekti ve hava ısısının, çok sıcaklarda da devam eden koronavirüs yayılımı açısından belirleyici faktör olmadığını vurguladı.
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