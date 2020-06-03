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Bilim adamları açıkladı! Koronavirüsü yavaşlatan asıl neden bulundu

Koronavirüs gibi solunum yolu virüslerinin yaz ayında sıcaklıklardan dolayı azalacağı iddiaları gündeme oturmuştu. Bilim insanları bu konuyla ilgili yeni bir araştırmayı ortaya koydu. Bu araştırmaya göre, yüksek hava ısısının virüsün bulaşma hızını azaltmadığı belirlendi. Koronavirüsü asıl yavaşlatan sebep ortaya konuldu. İşte detaylar...

03.06.2020 10:17 - Son Güncelleme: 03.06.2020 10:22
Bilim adamları açıkladı! Koronavirüsü yavaşlatan asıl neden bulundu

Science Daily sitesinin aktardığına göre Amerikalı araştırmacılar, hava sıcaklığı, yağışlar ve morötesi ışınlarının Kovid-19 salgınının yayılmasını ne şekilde etkilediğini açıklığa kavuşturdu.

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Bilim adamları açıkladı! Koronavirüsü yavaşlatan asıl neden bulundu

Habere göre araştırmacılar, ocak sonu ile nisan sonu arasını kapsayan dönemde ABD'deki günlük yeni Kovid-19 vakaları verilerini ve bu rakamların hava sıcaklığı, yağışlar ve morötesi ışınları ile olası bağını analiz etti.

Bilim adamları açıkladı! Koronavirüsü yavaşlatan asıl neden bulundu

YÜKSEK HAVA VİRÜSÜ ETKİLEMİYOR

Yapılan çalışma, hava sıcaklığının artı 11 dereceye kadar yükselmesiyle koronavirüs yayılımının gerçekten de azaldığını, ancak 11 dereceden daha yüksek hava ısılarının virüsün bulaşmasının azalması ile alakalı olmadığını ortaya koydu.

Bilim adamları açıkladı! Koronavirüsü yavaşlatan asıl neden bulundu

MORÖTESİ IŞINLAR KESİYOR

Araştırmanın sonuçları, morötesi ışınların da yeni Kovid-19 vakalarındaki artış hızını kestiğini ortaya koyarken, havadaki nem oranının ve yağışların ise epidemiyolojik duruma önemli etkisi olmadığını gösterdi.

Bilim adamları açıkladı! Koronavirüsü yavaşlatan asıl neden bulundu

Bununla birlikte sıcak havalarda hastalanma oranının soğuk hava koşullarına göre daha düşük olduğunu saptayan bilimciler, yeni vakalardaki en yüksek artışın eksi hava ısılarında gözlemlendiğine dikkat çekti ve hava ısısının, çok sıcaklarda da devam eden koronavirüs yayılımı açısından belirleyici faktör olmadığını vurguladı.

Bilim adamları açıkladı! Koronavirüsü yavaşlatan asıl neden bulundu

Araştırma ekibinden Shiv T. Sehra, elde edilen verilere dayanarak enfeksiyonun yayılmasının yaz aylarında tamamen kesileceğinin beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Bilim adamları açıkladı! Koronavirüsü yavaşlatan asıl neden bulundu

Sehra, yaptıkları araştırmanın hava ısısı, nem, yağış ve morötesi ışınlar gibi etkenlerin yeni tip koronavirüs üzerindeki toplu etkisini araştıran ilk çalışma olduğunu vurguladı.

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