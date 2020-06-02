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George Floyd'un olaylarında gazetecilerde mağdur oldu! Aralarında TRT muhabirlerinin bulunduğu 60'tan fazla gazeteci şiddet gördü

ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd için kentte başlayan ve hızla tüm şehirlere yayılan protesto gösterilerine devam ediliyor. Ülke çapında başlayan eylemlerde 60'tan fazla gazetecinin hedef alındığı aktarıldı. Gelen son dakika haberine göre, gösterileri takip eden TRT World ekipleri de, polisin attığı plastik mermi ve gaz fişekleri ile yaralandı.

02.06.2020 11:33 - Son Güncelleme: 02.06.2020 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





