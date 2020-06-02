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George Floyd'un olaylarında gazetecilerde mağdur oldu! Aralarında TRT muhabirlerinin bulunduğu 60'tan fazla gazeteci şiddet gördü
George Floyd'un olaylarında gazetecilerde mağdur oldu! Aralarında TRT muhabirlerinin bulunduğu 60'tan fazla gazeteci şiddet gördü
ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd için kentte başlayan ve hızla tüm şehirlere yayılan protesto gösterilerine devam ediliyor. Ülke çapında başlayan eylemlerde 60'tan fazla gazetecinin hedef alındığı aktarıldı. Gelen son dakika haberine göre, gösterileri takip eden TRT World ekipleri de, polisin attığı plastik mermi ve gaz fişekleri ile yaralandı.
02.06.2020 11:33
- Son Güncelleme: 02.06.2020 11:54
Irkçılık karşıtı gösterileri yerinde takip etmek için ABD'ye giden birçok gazeteci, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve biber gazı müdahalelerinin hedefi olduklarını söylüyor.
Çoğu, basın kartlarını göstermelerine rağmen saldırıya uğradıklarını ifade ediyor. New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), "Gazetecilere gözdağı vermeyi amaçlayan bu saldırılar kabul edilemez" dedi.
Bazı protestocuların da gazetecileri hedef aldıkları olayların yaşandığı bildiriliyor. Cuma günü Minneapolis'te CNN muhabirinin canlı yayında gözaltına alınırken çekilen görüntüler bütün dünyanın gündemine düştü.
Yetkililerin, isyana dönüşen protesto gösterilerini aktaran muhabirlere yönelik müdahaleleri tartışma yarattı.
Hafta sonu ise, saldırıya uğradıklarını söyleyen gazeteci ve medya çalışanlarının görüntüleri sosyal medyada giderek yayılmaya başladı.