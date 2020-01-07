General Süleymani'nin ölümünde flaş ABD ajanı detayı! 36 saat boyunca...
ABD tarafından Bağdat'ta cuma sabahı drone ile düzenlenen saldırı sonucu öldürülen İran'ın en güçlü ikinci ismi Kasım Süleymani'nin, suikastten önceki son saatlerinin detayları ortaya çıktı. İşte suikastin ipuçlarını veren flaş detaylar.
07.01.2020 11:23
- Son Güncelleme: 07.01.2020 11:23
Kasım Süleymani'nin, suikastten önceki son saatlerinin detayları ortaya çıktı. İşte Middle East Eye sitesinde yer alan şok detayalar...
Suriye merkezli Cham Wings Havayolları'na ait uçaktan inen Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta tanıdık yüzler karşılamıştı.
Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el- Mühendis ile buluşan Süleymani, ufak çaplı bir karşılamanın ardından kendilerini bekleyen iki araca geçti.
Süleymani, Irak'a gittiğinde her zaman kullandığı yer olan, Mühendis'in Yeşil Bölge'deki evine doğru yola çıktı.
Ancak bu sefer araçlarının üzerinde ABD'ye ait drone vardı. İki araç, üç füze ile vuruldu. Mühendis ve beraberlerindeki beş kişi ile öldürüldü.