100'den fazla erkeğe tecavüz eden Reynhard Sinaga isimli sapığın cezası belli oldu

Dünya Endonezya'dan İngiltere'ye gelen ve 10 yıl içerisinde 150'den fazla erkeği taciz, 130'dan fazla erkeğe ise tecavüz eden Reynhard Sinaga'yı konuşuyor. Tecavüz ve taciz suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan tecavüzcü için, "İngiltere'nin gelmiş geçmiş en korkunç tecavüzcüsü" yorumu yapıldı.

07.01.2020 10:13 - Son Güncelleme: 07.01.2020 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





