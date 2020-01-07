100'den fazla erkeğe tecavüz eden Reynhard Sinaga isimli sapığın cezası belli oldu
Dünya Endonezya'dan İngiltere'ye gelen ve 10 yıl içerisinde 150'den fazla erkeği taciz, 130'dan fazla erkeğe ise tecavüz eden Reynhard Sinaga'yı konuşuyor. Tecavüz ve taciz suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan tecavüzcü için, "İngiltere'nin gelmiş geçmiş en korkunç tecavüzcüsü" yorumu yapıldı.
07.01.2020 10:13
- Son Güncelleme: 07.01.2020 10:13
İngiltere'de onlarca erkeğe tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan Endonezya vatandaşı Reynhard Sinaga, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Manchester'da görülen davada 36 yaşındaki doktora öğrencisi, 136'sı tecavüz, toplam 159 cinsel saldırıdan suçlu bulundu.
Sinaga'nın gece kulüpleri ve bar çıkışlarında erkekleri evine davet ettiği, daha sonra uyku ilacı ve tecavüz hapıyla uyutarak bu kişilere tecavüz ettiği belirtiliyor.
Sapık adamın tecavüzleri iki farklı cep telefonuyla videoya çektiği de mahkemede açıklanan kan donduran detaylardan biri.
Sinaga, çevresi tarafından sessiz ve sakin biri olarak tanımlanıyor. Sinaga'yı yakalayan polis şefi Ian Rushton, azılı suçlu hakkında "İngiltere tarihinin gördüğü en korkunç tecavüzcü" yorumunu yaptı.