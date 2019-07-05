Karısı Prenses Haya kaçmıştı! Dubai Şeyhine kötü haber
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un karısı Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve saklandığı İngiltere'nin başkenti Londra'da "korku içinde yaşadığı" iddia edilmişti.Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un karısı Prenses Haya hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
05.07.2019 15:27
- Son Güncelleme: 05.07.2019 15:27
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un karısı Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve saklandığı İngiltere'nin başkenti Londra'da "korku içinde yaşadığı" iddia edilmişti.
Dubai'nin milyarder yöneticisi Al Maktum'un, bir başka eşinden olan 33 yaşındaki kızı Prenses Latifa da geçtiğimiz yıl ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.
ABD'li yayın kurulu CNN International, Dubai Şeyhi Al Maktum'un, 15 yıllık eşi Prenses Haya'ya karşı İngiltere'de dava açtığını duyurdu.
İlk duruşması 22 Mayıs tarihinde Başkent Londra'da Yüksek Mahkeme Aile Birimi'nde görülen davanın bir sonraki duruşmasının 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde yapılacağı bilgisine ulaşıldı.
Al Maktum'un, Londra merkezli avukatlık bürosu Lady Helen Ward of Stewarts tarafından temsil edileceği öğrenildi.