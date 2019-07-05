Karısı Prenses Haya kaçmıştı! Dubai Şeyhine kötü haber

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un karısı Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve saklandığı İngiltere'nin başkenti Londra'da "korku içinde yaşadığı" iddia edilmişti.Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un karısı Prenses Haya hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

05.07.2019 15:27 - Son Güncelleme: 05.07.2019 15:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





