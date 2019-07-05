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Karısı Prenses Haya kaçmıştı! Dubai Şeyhine kötü haber

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un karısı Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve saklandığı İngiltere'nin başkenti Londra'da "korku içinde yaşadığı" iddia edilmişti.Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un karısı Prenses Haya hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

05.07.2019 15:27 - Son Güncelleme: 05.07.2019 15:27
Karısı Prenses Haya kaçmıştı! Dubai Şeyhine kötü haber

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un karısı Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve saklandığı İngiltere'nin başkenti Londra'da "korku içinde yaşadığı" iddia edilmişti.

Karısı Prenses Haya kaçmıştı! Dubai Şeyhine kötü haber

Dubai'nin milyarder yöneticisi Al Maktum'un, bir başka eşinden olan 33 yaşındaki kızı Prenses Latifa da geçtiğimiz yıl ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Karısı Prenses Haya kaçmıştı! Dubai Şeyhine kötü haber

ABD'li yayın kurulu CNN International, Dubai Şeyhi Al Maktum'un, 15 yıllık eşi Prenses Haya'ya karşı İngiltere'de dava açtığını duyurdu.

Karısı Prenses Haya kaçmıştı! Dubai Şeyhine kötü haber

İlk duruşması 22 Mayıs tarihinde Başkent Londra'da Yüksek Mahkeme Aile Birimi'nde görülen davanın bir sonraki duruşmasının 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Karısı Prenses Haya kaçmıştı! Dubai Şeyhine kötü haber

Al Maktum'un, Londra merkezli avukatlık bürosu Lady Helen Ward of Stewarts tarafından temsil edileceği öğrenildi.

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