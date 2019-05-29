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Geleceğin meslekleri nelerdir? İşte popüler ve en çok kazandıran meslekler!

Değişen dünya ve teknoloji beraberinde bizlere yeni meslek kolları da getiriyor. İçlerinde neler neler yok ki! Organ yapımından, uzay turizmi rehberliğine kadar geniş bir skala karşımıza. Öte yandan hali hazırda daha önce hiç duymadığımız ama şu sıralar çok kazandıran meslekler türedi. İşte giderek trend olan meslekler ve geleceğin meslekleri.

29.05.2019 10:19 - Son Güncelleme: 29.05.2019 10:26
Geleceğin meslekleri nelerdir? İşte popüler ve en çok kazandıran meslekler!

Hızına yetişemediğimiz dünya ve teknoloji her geçen dün bir yenilik getiriyor bizlere. Bunlardan en önemlisi ise meslekler. Günümüz meslekleri gelişen şartlara göre değişiklik gösterecek burası kesin. Peki ama bizi gelecekte hangi meslekler bekliyor? Geleceğin meslekleri neler? Meslek seçiminizde bu bilgiler çok faydalı olacak.

Geleceğin meslekleri nelerdir? İşte popüler ve en çok kazandıran meslekler!

Kullanıcı Deneyimi Analisti

Web sitelerinde kullanıcıların profilleri ve tercihleri hakkında kapsamlı analist yapan bu meslek dalında çalışanlar hazırladıkları istatistiklerle satış politikaları üzerinde önemli rol oynuyor.

Geleceğin meslekleri nelerdir? İşte popüler ve en çok kazandıran meslekler!

Mobil Uygulama Geliştiricisi

Her geçen gün bir yenisi çıkan mobil uygulamaların akıllı telefonlara uyarlaması için mobil uygulama geliştiricisine ihtiyaç duyuluyor.

Geleceğin meslekleri nelerdir? İşte popüler ve en çok kazandıran meslekler!

Dijital Pazarlama Uzmanı
Şirketlerin pazarlama departmanında çalışan bu kişiler şirketin sosyal medya ve dijital mecrada daha aktif olmalarında rol alıyor.

Geleceğin meslekleri nelerdir? İşte popüler ve en çok kazandıran meslekler!

Drone Operatörlüğü

İnsansız hava aracı olarak bilinen drone son yılların en önemli icatlarından birisi. Ulaşılması güç yerlere ulaşarak görüntü alabilen dronelar en çok askeri alanda önem arz ediyor. Bunu kullanan operatörlerin de en az pilotlar kadar eğitimli ve becerili olması gerekiyor.

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