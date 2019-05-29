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2250 yılından geldiğini iddia etti! Kehanetleri dünyayı sarstı

2250 yılından geldiğini iddia eden ve bir takım açıklamalarda bulunan adam kehanetleri ile sosyal medyada çok konuşuldu. Gelecekten geldiğini iddia eden adını vermek istemeyen genç adam her şeyi bir bir tarih vererek anlattı. Zaman yolcusunun söylemlerini kimileri dikkate değer bulurken kimileriyse inanmadı. Peki bu iddialar nelerdi?

29.05.2019 09:36 - Son Güncelleme: 29.05.2019 09:36
2250 yılından geldiğini iddia etti! Kehanetleri dünyayı sarstı

2250 yılından geldiğini söyleyen ve adını gizli tutan zaman yolcusu, gelecekte insanlığın tanık olacağı olayları gördüğünü söyledi ve tanık olduğu bu olaylarla ilgili detaylara değindi. Kimliği belirsiz zaman yolcusu gelecekteki 100 yıl içerisinde insanlığın pek çok olumlu ve olumsuz gelişmeler yaşayacağını ifade etti.

2250 yılından geldiğini iddia etti! Kehanetleri dünyayı sarstı

BÜYÜK SORUNLAR YAŞANACAK

2050 yılıyla birlikte küresel çapta yiyecek kıtlığının baş göstereceğini söyleyen zaman yolcusu bunun nedeninin ise sürekli artan nüfus oranları olduğunu belirtti.

2250 yılından geldiğini iddia etti! Kehanetleri dünyayı sarstı

İŞTE ZAMAN YOLCUSUNUN DİĞER İLGİNÇ İDDİALARI

2250 yılında insan ömrü ortalama 120 yıl olacak.

Uzaylılarla iletişim kuramama sebebimiz ortaya çıkacak.

2250 yılından geldiğini iddia etti! Kehanetleri dünyayı sarstı

Bunun sebebi gelişmiş uzaylı medeniyetlerin kendilerini sürekli olarak yok etmesi olacak.

Zaman yolcusuna göre benzer bir kader insanlık için de geçerli.

2250 yılından geldiğini iddia etti! Kehanetleri dünyayı sarstı

2168 yılında Satürn'ün uydusu Titan'da mikrobik yaşama dair keşifler yapılacak ve böylece evrende yalnız olmadığımız resmen kanıtlanacak.

2150 yılı itibariyle günümüzde var olan tüm meslek kolları yapay zeka tarihe karışacak.

Azalan kara parçası ve artan nüfus insan yerleşimi açısından büyük bir sorun ortaya çıkaracak.

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