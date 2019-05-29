2250 yılından geldiğini iddia etti! Kehanetleri dünyayı sarstı

2250 yılından geldiğini söyleyen ve adını gizli tutan zaman yolcusu, gelecekte insanlığın tanık olacağı olayları gördüğünü söyledi ve tanık olduğu bu olaylarla ilgili detaylara değindi. Kimliği belirsiz zaman yolcusu gelecekteki 100 yıl içerisinde insanlığın pek çok olumlu ve olumsuz gelişmeler yaşayacağını ifade etti.