2250 yılından geldiğini iddia etti! Kehanetleri dünyayı sarstı
2250 yılından geldiğini iddia eden ve bir takım açıklamalarda bulunan adam kehanetleri ile sosyal medyada çok konuşuldu. Gelecekten geldiğini iddia eden adını vermek istemeyen genç adam her şeyi bir bir tarih vererek anlattı. Zaman yolcusunun söylemlerini kimileri dikkate değer bulurken kimileriyse inanmadı. Peki bu iddialar nelerdi?
29.05.2019 09:36
- Son Güncelleme: 29.05.2019 09:36
2250 yılından geldiğini söyleyen ve adını gizli tutan zaman yolcusu, gelecekte insanlığın tanık olacağı olayları gördüğünü söyledi ve tanık olduğu bu olaylarla ilgili detaylara değindi. Kimliği belirsiz zaman yolcusu gelecekteki 100 yıl içerisinde insanlığın pek çok olumlu ve olumsuz gelişmeler yaşayacağını ifade etti.
2168 yılında Satürn'ün uydusu Titan'da mikrobik yaşama dair keşifler yapılacak ve böylece evrende yalnız olmadığımız resmen kanıtlanacak.
2150 yılı itibariyle günümüzde var olan tüm meslek kolları yapay zeka tarihe karışacak.
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