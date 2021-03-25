Bill Gates'ten koronavrüs ile ilgili flaş bir açıklama daha! İşte dünyanın normale döneceği tarih!

Dünyayı ele geçiren koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana komplo teorileri ile gündemden düşmeyen Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten yeni bir açıklama daha geldi. Gates koronavirüsle savaşan dünyanın tamamen normale dönüşü için tarih verdi. Öte yandan aşı ile insanlara çip takma istediği konuşulan Gates'in mikroçipler hakkındaki açıklaması çok konuşulmuştu. İşte detaylar…

25.03.2021 12:34 - Son Güncelleme: 25.03.2021 12:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





