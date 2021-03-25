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Bill Gates'ten koronavrüs ile ilgili flaş bir açıklama daha! İşte dünyanın normale döneceği tarih!

Dünyayı ele geçiren koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana komplo teorileri ile gündemden düşmeyen Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten yeni bir açıklama daha geldi. Gates koronavirüsle savaşan dünyanın tamamen normale dönüşü için tarih verdi. Öte yandan aşı ile insanlara çip takma istediği konuşulan Gates'in mikroçipler hakkındaki açıklaması çok konuşulmuştu. İşte detaylar…

25.03.2021 12:34 - Son Güncelleme: 25.03.2021 12:34
Bill Gates'ten koronavrüs ile ilgili flaş bir açıklama daha! İşte dünyanın normale döneceği tarih!

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, dünyanın Covid-19 pandemisinin etkilerinden tam anlamıyla 2022 sonunda toparlanmış olacağını söyledi.

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Bill Gates'ten koronavrüs ile ilgili flaş bir açıklama daha! İşte dünyanın normale döneceği tarih!

Polonya merkezli Gazeta Wyborcza gazetesi ve TVN24 televizyonunun sorularını yanıtlayan Gates, "2022'nin sonunda tamamen normale dönmüş olmalıyız," dedi ve koronavirüs aşılarının, pandeminin neden olduğu "inanılmaz trajedi"nin son bulmasına yardımcı olacağının altını çizdi.

Bill Gates'ten koronavrüs ile ilgili flaş bir açıklama daha! İşte dünyanın normale döneceği tarih!

Gates, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, yeryüzünde milyonlarca kişinin ölümüne, "bir savaştan çok, hızla yayılabilen bir virüs"ün neden olabileceğini söylemişti.

Bill Gates'ten koronavrüs ile ilgili flaş bir açıklama daha! İşte dünyanın normale döneceği tarih!

Bugüne kadar elde edilebilen verilere göre, Covid-19 nedeniyle küresel düzeyde 125 milyon kişi koronavirüsten enfekte oldu ve yaklaşık 1.2 milyon kişi yaşamını yitirdi.

Bill Gates'ten koronavrüs ile ilgili flaş bir açıklama daha! İşte dünyanın normale döneceği tarih!

Microsoft Corp başkanlığından 2014 yılında ayrılan Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla Covid-19 salgınıyla küresel düzeyde mücadeleyi desteklemek için en az 1.75 milyar dolar taahhüt etti.