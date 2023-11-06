GAZZE'DE SOYKIRIM VAR! İsrail'in Gazze planı sızdı! Netanyahu'nun amacı ikinci bir Nekbe

Katil İsrail, 31 gündür düzenlediği saldırılarla Gazze'de çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 10 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya bir soykırıma şahit olurken İsrail hükümetine bağlı bir bakanlığın, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerden bir kısmının Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıktı. Öte yandan yerel ve uluslararası basında çıkan haberlere göre, Netanyahu yönetimi, savaş boyunca birkaç yüz bin sivilin Gazze'den Mısır'a nakledilmesi için kapalı kapılar arkasında uluslararası destek oluşturmaya çalışıyor. Netanyahu hükümetinin söz konusu hamleleri ikinci bir nekbe olarak yorumlandı.