GAZZE'DE SOYKIRIM VAR! İsrail'in Gazze planı sızdı! Netanyahu'nun amacı ikinci bir Nekbe

Katil İsrail, 31 gündür düzenlediği saldırılarla Gazze'de çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 10 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya bir soykırıma şahit olurken İsrail hükümetine bağlı bir bakanlığın, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerden bir kısmının Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıktı. Öte yandan yerel ve uluslararası basında çıkan haberlere göre, Netanyahu yönetimi, savaş boyunca birkaç yüz bin sivilin Gazze'den Mısır'a nakledilmesi için kapalı kapılar arkasında uluslararası destek oluşturmaya çalışıyor. Netanyahu hükümetinin söz konusu hamleleri ikinci bir nekbe olarak yorumlandı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana şiddetli saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin büyük bir kısmı topraklarından sürülerek yeni bir Nekbe'ye maruz kalma endişesini derinden hissediyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir ayını doldururken, bölgedeki Filistinlilerin büyük bir kısmını daha büyük bir tehlike bekliyor; yeni bir "Nekbe" ile karşı karşıya kalmak.
Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kaldıkları o güne "Büyük Felaket" anlamına gelen "Nekbe" ismini veriyor.
İsrail, yaklaşık 27 bin kilometrekarelik ve yüzde 85'inden fazlası tarihi Filistin toprakları üzerine kuruldu.