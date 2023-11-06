Dünya Gazze için ayakta! Eski bakan itiraf etti: İsrail'e destek azaldı

1 Filistin topraklarını işgal eden İsrail Gazze'de soykırım suçu işlemeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında halklar, protesto gösterileriyle Filistin'e destek olmaktan vazgeçmiyor. Her hafta binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşler, uluslararası kamuyounda İsrail'in saldırganlığına karşı artan huzursuzluğu yansıtıyor.

2 ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya başta Batı ülkelerinde protestocular, Gazze Şeridi'ndeki sivil katliamına rağmen hükümetlerinin İsrail'i desteklemesinden duydukları hayal kırıklığını dile getirmek için bir araya geldi.