Dünya Gazze için ayakta! Eski bakan itiraf etti: İsrail'e destek azaldı

Filistin topraklarını işgal eden İsrail Gazze'de soykırım suçu işlemeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında halklar, protesto gösterileriyle Filistin'e destek olmaktan vazgeçmiyor. Her hafta binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşler, uluslararası kamuyounda İsrail'in saldırganlığına karşı artan huzursuzluğu yansıtıyor.
ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya başta Batı ülkelerinde protestocular, Gazze Şeridi'ndeki sivil katliamına rağmen hükümetlerinin İsrail'i desteklemesinden duydukları hayal kırıklığını dile getirmek için bir araya geldi.
ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı. "Washington'a Ulusal Yürüyüş: Özgür Filistin" adı altında organize edilen ve 450'den fazla sivil toplum örgütünün destek verdiği gösteriye 30 binden fazla kişi katıldı. Beyaz Saray'a giden Pennsylvania Bulvarı'nı dolduran kalabalık, sloganlar atarak Biden yönetiminin İsrail'e verdiği desteği protesto etti.