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Haberler Dünya Gaz sıkışması yaşayan Avrupa Birliği'ni Rusya bağımlılığından kurtaracak 10 hamle

Gaz sıkışması yaşayan Avrupa Birliği'ni Rusya bağımlılığından kurtaracak 10 hamle

Uluslararası Enerji Ajansı, Avrupa Birliği'nin (AB) alacağı 10 önlemle Rus gazına bağımlılığını bir yıl içinde üçte bir azaltabileceği ve bu önlemlerin Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olduğunu bildirdi. IEA'nın 10 maddelik planı kapsamında, Rusya ile herhangi bir yeni gaz sözleşmesi imzalanmaması, Rus gazı dışında bir yıl içinde 30 milyar metreküp doğal gaz sağlayabilecek alternatif kaynakların artırılması ve gaz depolama sisteminin güçlendirilmesi öne çıkıyor.

03.03.2022 14:55 - Son Güncelleme: 03.03.2022 14:56
Gaz sıkışması yaşayan Avrupa Birliği’ni Rusya bağımlılığından kurtaracak 10 hamle

Avrupa Birliği'nin (AB) alacağı 10 önlemle Rus gazına bağımlılığını bir yıl içinde üçte bir azaltabileceği ve bu önlemlerin Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olduğu bildirildi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) hazırladığı AB'nin Rus Gazına Bağımlılığını Azaltmak için 10 Maddelik Planı dijital ortamda düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

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Gaz sıkışması yaşayan Avrupa Birliği’ni Rusya bağımlılığından kurtaracak 10 hamle

Plana göre, Avrupa'nın sıfır emisyon hedefleri kapsamındaki adımları gaz kullanımı ve ithalatını giderek azaltıyor fakat Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Rus gazına bağımlılığı kısa sürede azaltmak için önlemler gerekiyor.

Gaz sıkışması yaşayan Avrupa Birliği’ni Rusya bağımlılığından kurtaracak 10 hamle

IEA'nın 10 maddelik planı kapsamında, Rusya ile herhangi bir yeni gaz sözleşmesi imzalanmaması, Rus gazı dışında bir yıl içinde 30 milyar metreküp doğal gaz sağlayabilecek alternatif kaynakların artırılması ve gaz depolama sisteminin güçlendirilmesi öne çıkıyor.

Gaz sıkışması yaşayan Avrupa Birliği’ni Rusya bağımlılığından kurtaracak 10 hamle

Güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin kurulumunu hızlandırarak gaz tüketiminin bir yıl içinde 6 milyar metreküp azaltılabileceği, biyoenerji ve nükleer enerji üretiminin artırılarak 13 milyar metreküp gaz kullanımının önlenebileceği öngörülüyor.

Gaz sıkışması yaşayan Avrupa Birliği’ni Rusya bağımlılığından kurtaracak 10 hamle

Isı pompalarının yaygınlaştırılması, tüketicilerin termostat sıcaklığını bir derece düşürerek gaz tüketiminin bir yılda 10 milyar metreküp azaltılması, enerji verimliliğine yönelik iyileştirmelerin hızlandırılması ve kırılgan elektrik tüketicilerini yüksek fiyatlardan korumak için kısa vadeli vergi önlemleri alınması planda öne çıkıyor.

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