Gaz sıkışması yaşayan Avrupa Birliği’ni Rusya bağımlılığından kurtaracak 10 hamle

Avrupa Birliği'nin (AB) alacağı 10 önlemle Rus gazına bağımlılığını bir yıl içinde üçte bir azaltabileceği ve bu önlemlerin Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olduğu bildirildi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) hazırladığı AB'nin Rus Gazına Bağımlılığını Azaltmak için 10 Maddelik Planı dijital ortamda düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.