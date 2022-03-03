Rus askeri araçların üstündeki V ve Z harflerinin sırrı çözüldü!
Rusya ve Ukrayna savaşının başından bu yana Rus ordusunun araçlarındaki Z ve V harfleri büyük merak konusu olmuştu. Tankların üzerinde yazılı olan 'Z' ve 'V' harflerinin anlamı, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte detaylar…
Ukrayna'ya giren düzinelerce Rus tankı ve diğer askeri araçlarda dikkat çekici şekilde "Z" harfinin yer alması, bir dizi şüpheyi beraberinde getirdi.
Araçların videoları ve hareketsiz görüntüleri, harfi ya kendi başına ya da beyaz bir üçgen, kare veya daire içine alınmış olarak gösteriyor. Her iki tarafında iki çizgi bulunan beyaz bir üçgen, kırmızı üçgenler, beyaz daireler, beyaz üçgenler ve beyaz eğik çizgiler gibi diğer semboller de bazı araçlarda görüldü.
İşaretler sadece tanklarla sınırlı değil, aynı zamanda kamyonlarda ve amfibi araçlarda görülüyor.
ANLAMLARI ORTAYA ÇIKTI
Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan 'Z' ve 'V' harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı.
Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre taarruza hazırlanan tankların üstünde günlerdir dünya gündeminden düşmeyen 'Z' harfi 'Zafer, 'V' harfi ise 'Görev tamamlanacak' anlamını taşıyor.
Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için "Zapad" kelimesinin baş harfi "Z"nin araçların üstüne yazılı olduğunu, 'V' harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.
HARFLER MERAK UYANDIRDI
Rusya uzmanı analist Rob Lee'nin dikkat çektiği 'Z' işareti, kısa süre içinde büyük ses getirmiş, sınıra ilerleyen devasa tank konvoylarında ve diğer zırhlı araçlarda görülen 'Z'nin ne anlama geldiği merak edilmişti.
Askeri birliklerin birbirini tanımak için benzer işaretler taşıdığı bilinirken; sosyal medyada, 'Z' harfiyle Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'ye mesaj verildiği yönünde yorumlar da yapılmıştı.