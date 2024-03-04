2024 seçimler yılı: 50 ülke sandık başına gidiyor! ABD listeyi yaptı: İlk sırada o ülke var

ABD'den Güney Afrika'ya, İtalya'dan Hindistan'a 50 ülke, 2024 yılı sona ermeden sandık başına gidecek. The Economist 2024 kapağında kaos tetikçiliğine devam ederken seçimlere vurgu yapmıştı. ABD basını, dünyanın dört bir yanındaki seçimlere dikkat çekmeye devam ediyor. ABD merkezli haber sitesi Semafor.com, "Sıcak liste" başlıklı bir haberinde önümüzdeki süreçte düzenlenecek olan seçimleri "aciliyetlerine, önemlerine ve dünyayı şekillendiren büyük siyasi güçlerle bağlantılarına göre" sıraladı. İşte, o ülkeler…