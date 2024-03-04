2024 seçimler yılı: 50 ülke sandık başına gidiyor! ABD listeyi yaptı: İlk sırada o ülke var

ABD'den Güney Afrika'ya, İtalya'dan Hindistan'a 50 ülke, 2024 yılı sona ermeden sandık başına gidecek. The Economist 2024 kapağında kaos tetikçiliğine devam ederken seçimlere vurgu yapmıştı. ABD basını, dünyanın dört bir yanındaki seçimlere dikkat çekmeye devam ediyor. ABD merkezli haber sitesi Semafor.com, "Sıcak liste" başlıklı bir haberinde önümüzdeki süreçte düzenlenecek olan seçimleri "aciliyetlerine, önemlerine ve dünyayı şekillendiren büyük siyasi güçlerle bağlantılarına göre" sıraladı. İşte, o ülkeler…
2024, 50'den fazla ülkenin sandık başına gitmesi dolayısıyla demokrasi bakımından önemini korumaya devam ediyor. 2023'ün son aylarında yıllık kehanetlerini açıklayan the Economist, kaos tetikçiliği yaptığı 2024 kapağında seçimlere vurgu yapmıştı. Özellikle ABD başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken dünyanın dört bir yanındaki seçimler de gündem olmaya devam ediyor.
ABD GAZETESİNDEN SICAK LİSTE: DÜNYA SANDIK BAŞINDA
ABD merkezli haber sitesi Semafor.com, "Sıcak liste" başlıklı bir haber yayımladı ve "dikkat etmemiz gereken seçimlere ilişkin sübjektif dinamik sıralaması" diyerek önümüzdeki süreçte düzenlenecek olan seçimleri "aciliyetlerine, önemlerine ve dünyayı şekillendiren büyük siyasi güçlerle bağlantılarına göre" sıraladı.
HİNDİSTAN
Semafor'un listesinde birinci sırada Hindistan yer alıyor. Hindistan'da nisan ve mayıs aylarında yasama seçimleri düzenlenecek.