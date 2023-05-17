Fransız Le Monde paylaştı Yunanistan çılgına döndü! Türkiye haritasında yapılan hatanın ardından apar topar mektup gönderdiler
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri dünyanın en büyük gündem konusu oldu ancak Fransız Le Monde'un yaptığı bir hata Yunanistan'ı çılgına çevirdi. Yunan adalarının Türkiye'nin seçim haritasına dahil edildiği haritanın silinmesi için Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias harekete geçti.
17.05.2023 12:00 - Son Güncelleme: 17.05.2023 12:00
Yunan basını diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla, Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis'in gazete yönetimine mektup göndererek, haritadaki hatanın düzeltilmesini talep ettiği, bunun üzerine haritanın kaldırıldığı belirtildi.
Yunan gazetesi Kathimerini de dün konuyla ilgili bir haber yayımlayarak, "Diplomatik kaynakların belirttiğine göer Bakan Dendias ve Yunanistan'ın Fransa Büyükelçisi Dimitros Zevelakis'ı talimatları üzerine gazeteye bir mektup gönderildi." dedi.