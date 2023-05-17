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Haberler Dünya Fransız Le Monde paylaştı Yunanistan çılgına döndü! Türkiye haritasında yapılan hatanın ardından apar topar mektup gönderdiler

Fransız Le Monde paylaştı Yunanistan çılgına döndü! Türkiye haritasında yapılan hatanın ardından apar topar mektup gönderdiler

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri dünyanın en büyük gündem konusu oldu ancak Fransız Le Monde'un yaptığı bir hata Yunanistan'ı çılgına çevirdi. Yunan adalarının Türkiye'nin seçim haritasına dahil edildiği haritanın silinmesi için Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias harekete geçti.

17.05.2023 12:00 - Son Güncelleme: 17.05.2023 12:00
Fransız Le Monde paylaştı Yunanistan çılgına döndü! Türkiye haritasında yapılan hatanın ardından apar topar mektup gönderdiler

Fransa'da Le Monde gazetesinin internet sayfasında Türkiye'deki seçim sonuçları için kullandığı harita, Yunanistan'da tepkiye neden oldu.

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Fransız Le Monde paylaştı Yunanistan çılgına döndü! Türkiye haritasında yapılan hatanın ardından apar topar mektup gönderdiler

Konuya haberlerinde geniş yer veren Yunan basını, haritada Rodos, İstanköy, Sakız gibi Doğu Ege adalarının, Türkiye'nin seçim bölgesinde gösterilmesine dikkat çekti.

Fransız Le Monde paylaştı Yunanistan çılgına döndü! Türkiye haritasında yapılan hatanın ardından apar topar mektup gönderdiler

Yunan basını diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla, Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis'in gazete yönetimine mektup göndererek, haritadaki hatanın düzeltilmesini talep ettiği, bunun üzerine haritanın kaldırıldığı belirtildi.

Fransız Le Monde paylaştı Yunanistan çılgına döndü! Türkiye haritasında yapılan hatanın ardından apar topar mektup gönderdiler

Harita, Le Monde grafik departmanı tarafından hazırlanırken, seçim içeriklerinin kaynağı olarak Anadolu Ajansı gösterildi.

Fransız Le Monde paylaştı Yunanistan çılgına döndü! Türkiye haritasında yapılan hatanın ardından apar topar mektup gönderdiler

Yunan gazetesi Kathimerini de dün konuyla ilgili bir haber yayımlayarak, "Diplomatik kaynakların belirttiğine göer Bakan Dendias ve Yunanistan'ın Fransa Büyükelçisi Dimitros Zevelakis'ı talimatları üzerine gazeteye bir mektup gönderildi." dedi.

Fransız Le Monde paylaştı Yunanistan çılgına döndü! Türkiye haritasında yapılan hatanın ardından apar topar mektup gönderdiler

Mektupta yanlış uygulamaya dikkat çekildiğinden bahseden gazete, "Yunan adaları da dahil olmak üzere Türkiye topraklarındaki seçimlerin sonuçlarını gösteren yanlış bir harita uygulaması var" denildiğinden bahsetti.

Fransız Le Monde paylaştı Yunanistan çılgına döndü! Türkiye haritasında yapılan hatanın ardından apar topar mektup gönderdiler

Talepte, "Yayınlanan bilgilerin doğrulunun yeniden sağlanması için haritanın derhal silinmesini ve kamuoyunda kafa karışıklığı olmaması için gazetenin İngilizce ve Fransızca elektronik baskısının çoğaltılmasının önlenmesini rica ediyoruz" denildi.

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