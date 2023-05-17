Fransız Le Monde paylaştı Yunanistan çılgına döndü! Türkiye haritasında yapılan hatanın ardından apar topar mektup gönderdiler

Yunan gazetesi Kathimerini de dün konuyla ilgili bir haber yayımlayarak, "Diplomatik kaynakların belirttiğine göer Bakan Dendias ve Yunanistan'ın Fransa Büyükelçisi Dimitros Zevelakis'ı talimatları üzerine gazeteye bir mektup gönderildi." dedi.